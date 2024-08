Carlos Calderón anuncia emocionante noticia junto a Telemundo

Carlos Calderón, presentador de televisión, fue anunciado este lunes como conductor oficial del programa Hoy Día, que transmite la cadena Telemundo.

La noticia la dieron luego de una campaña de intriga. Sin embargo, muchos sospechaban que se daría la contratación, debido a que llevaba meses como invitado y su trabajo había gustado mucho a la audiencia.

Luego de la salida de Daniel Arenas, las posibilidades aumentaron aún más y por eso se suma al tren de conductores junto a Penélope Menchaca, Chiky Bombom y Andrea Meza.

Varios de sus compañeros celebraron este anuncio. Tal como Penélope Menchaca, quien comentó: “He estado buscando a mi conductor del tren favorito, mi Carlitos adorado, obviamente, ahora eres oficialmente de nuestra familia. Te quiero”.

Por su parte, Andrea Meza dijo: “Carlitos, muchísimas felicidades, no sabes lo feliz que me hace esta noticia. Me da mucha lástima no poder compartir contigo esta noticia, celebrando, pero me encanta trabajar contigo, eres tremendo presentador, tremenda persona, un profesional al que le he aprendido muchísimo y disfruto mucho compartir contigo todas las mañanas. Así que bienvenido a la familia”.

Carlos Calderón fue recibido en Hoy Día como conductor oficial. Crédito: Mezcalent

Otras figuras de Telemundo como Aleyda Ortiz, comentaron: “Carlitos Calderón, bienvenido a Telemundo, ya enhorabuena, era merecido tenerte acá con nosotros. Me encanta que ahora vamos a compartir, a tener más anécdotas juntos, así que todo lo mejor siempre”.

A la lista de felicitaciones se sumó Verónica Bastos, quien afirmó conocerlo desde hace años y por eso celebra que se sume al programa matutino de Telemundo, pues conoce sus habilidades para la conducción. “Vas a ver lo bien que te la vas a pasar junto a nosotros. Yo sé que ya tienes un buen ratito compartiendo en nuestras cámaras, pero yo sé el gran trabajo que tú sabes hacer”.

Myrka Dellanos también se mostró emocionada y por eso afirmó: “¡Qué bueno que llegas a Telemundo! ¡Qué bueno que ya es oficial! ¡Bienvenido a Telemundo!”.

La experiencia del mexicano, quien viene de ‘Despierta América’, suma un montón a la producción, pues en el formato matutino se necesita de energía y carisma para hacer del comienzo del día un momento único para la audiencia.

De parte del programa se han mostrado también entusiasmados con su llegada y por eso afirmaron. “¡Bienvenido, Carlos Calderón. Hoy Día se llena de alegría, positivismo y carisma gracias a que ahora serás parte de esta gran familia de manera oficial ¡Nos encanta tenerte con nosotros!”.

