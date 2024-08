Carlos Calderón envió mensaje a conductores de ‘Despierta América’

Carlos Calderón, tras unirse a “Hoy Día” de Telemundo, envió un emotivo mensaje a sus excompañeros de “Despierta América” en Univision luego de haber sido despedido de dicho canal. Recordando sus inicios, el presentador mexicano compartió que su primera experiencia en televisión fue precisamente en la empresa en la que se encuentra, antes de alcanzar el éxito en la pantalla chica.

El exconductor del programa matutino de Univision aprovechó para dirigirse a aquellos que diariamente hacían su labor a su lado, pero algunas circunstancias lo llevaron a quedarse sin empleo hace más de un año: “¡Ay! A mis compañeros les mando un abrazo. Les mando todo mi amor y les deseo suerte, porque ahora hay competencia de este lado“.

El mexicano celebra con entusiasmo esta nueva etapa laboral, especialmente después de ser nombrado como el presentador oficial del programa “Hoy Día”, en un momento que se produce tras la sorpresiva salida de su colega colombiano Daniel Arenas. Con esta nueva oportunidad, Calderón busca seguir creciendo profesionalmente y aportando su carisma y talento a la audiencia.

Además, Carlos le ofreció una exclusiva a Mezcal TV para dar detalles de su llegada a la nación, por lo que agregó que: “Poca gente lo sabe, pero yo empecé hace 25 años aquí en Estados Unidos, en un programa en Telemundo. Entonces regresar a esta cadena me emociona mucho. Ha sido simplemente un siguiente paso, una nueva puerta y para mí es mágico saber que todavía puedo dar más”.

El presentador añadió lo que piensa su pareja sentimental Vanessa Lyon: “Mi esposa me dijo: ‘¡Oye, felicidades!’. Estaba muy contenta, le ha dicho a toda su familia, luego en las llamadas presumiéndole a todo el mundo“.

Daniel Arenas envía mensaje de felicitaciones a Carlos Calderón

“MUY MERECIDO querido Carlitos. Me alegra enormemente esta noticia. Te lo ganaste a pulso, no solamente por todos estos meses de esfuerzo y trabajo, sino por tantos años de dedicación, Amor y cariño a esta profesión. Disfrútalo como solo tú sabes hacerlo y sigue llenando de alegría y cariño las mañanas de nuestra familia latina. No pudo quedar en mejores manos la estafeta. Fuerte abrazo mi Charly se te quiere”, escribió en un post colgado en una publicación de ‘People en Español’.

