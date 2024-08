Carlos Calderón y su mayor reto en ‘Hoy Día’

Carlos Calderón ha demostrado ser un ejemplo de resiliencia al compartir sus propias experiencias con la salud mental, lo que lo convierte en una voz importante en la conversación sobre el bienestar emocional. Su capacidad para enfrentar y sobrellevar estas batallas, mientras se dedica a un trabajo que requiere mantener una imagen positiva y entretenida, es admirable.

“Yo siempre les digo lo mismo: ‘No piensen en ustedes, piensen en a quién le están hablando’. Para mí, el secreto no es decir ‘voy a hacer esto’, sino que el secreto es saber a quién le estás hablando“, expresó el mexicano durante una entrevista concedida a ‘HOLA! AMÉRICAS’.

A pesar de los desafíos personales, Calderón ha encontrado las herramientas necesarias para conectar con su audiencia y hacer que se sientan bien, lo que es especialmente relevante en su nuevo papel como presentador oficial de ‘Hoy Día’ en Telemundo.

Su nombramiento en este programa matutino no solo refleja su talento y dedicación, sino también su compromiso por ofrecer un espacio que invite a la alegría y la diversión, independientemente de las dificultades que pueda enfrentar en su vida personal. Su historia y su éxito es una inspiración para aquellos que buscan superar sus propios retos.

“Yo uso mucho mi imaginación y siempre estoy imaginándome a las personas con las que hablo, ya sea mi abuelita, sea mi mamá, sea mi mejor amigo, sea la señora que me sirvió la comida ayer en un restaurante. Los tengo bien presentes en mi cabeza y por eso siempre salen de mi boca palabras de apoyo, de respeto, de solidaridad, de empatía. Entonces, el secreto es ese“, dijo a la revista.

¿Carlos Calderón siente a ‘Despierta América’ como una competencia?

“Al principio fue muy interesante porque tantos años trabajando en la competencia, te entrenan a ver el otro lado, casi te diría que con sospecha. Entonces, yo entré con esa curiosidad de ver si era cierto todo que había yo escuchado y me he llevado con una gratísima sorpresa de que es un equipo, la verdad, precioso, de gente creativa, de gente muy positiva, que te da muchas libertades. Por lo menos a mí siento que me han dado mucha libertad creativa y lo aprecio muchísimo“, agregó durante la conversación.

Carlos Calderón fue despedido de ‘Despierta América’ hace más de año y medio. Crédito: Mezcalent

“Yo siempre he sentido que la competencia es con uno mismo. Yo nunca en mi vida he visto a quién está corriendo junto a mí, atrás de mí o adelante de mí. Yo voy derecho como los caballitos”, dijo durante la entrevista.

