(Entrevista) Candidato PNP a la comisaría residente William Villafañe: las decisiones importantes sobre Puerto Rico se toman en Washington

Nueva York – William Villafañe, candidato a comisionado residente en Washington D.C. por el Partido Nuevo Progresista (PNP), optó por aspirar a esa posición porque considera que las decisiones más importantes sobre Puerto Rico se toman a nivel federal debido a la condición territorial de la isla.

“Las decisiones importantes y la mayor fuerza sobre los asuntos que afectan a Puerto Rico se están tomando principalmente desde el Congreso y el gobierno federal. Un ejemplo de esto es legislación que hemos aprobado en el Senado, en la Asamblea Legislativa, que el gobernador la ha firmado, y luego la Junta la objeta utilizando la fuerza de la Ley PROMESA; a veces con una interpretación demasiado amplia y liberal de lo que dice la ley sobre lo que es el poder sobre los asuntos presupuestarios y fiscales llegando a lo que son asuntos laborales, el asunto de la medición neta, entre otros…Estamos hablando de que en términos generales, hay muchos aspectos de la vida del puertorriqueño a diario que son decididas a nivel federal”, afirmó en entrevista exclusiva con El Diario.

En el intercambio con este periódico como parte de la cobertura especial rumbo a las elecciones del 5 de noviembre en Puerto Rico, Villafañe además profundizó en otros temas locales que tienen eco en la capital federal como el reclamo de paridad en fondos federales para los boricuas en la isla bajo programas Medicare y SNAP (Asistencia Nutricional Suplementaria).

El aún senador por acumulación habló también sobre la relación con su compañera de papeleta y candidata a la gobernación por el mismo partido, Jenniffer González, antes rival primarista.

El exsecretario de la gobernación bajo la Administración de Ricardo Rosselló, también contestó preguntas sobre el tema del estatus y su rechazo a la candidatura de Donald Trump a la presidencia, a pesar de que él también es republicano.

A continuación la entrevista completa:

El Diario: “Usted tiene un largo historial de trabajo legislativo. De hecho, sus primeros pasos en la política, fueron en la Legislatura. Pero, a nivel federal, ¿cuál es su experiencia, los atributos que tiene y el bagaje que carga que lo facultan para ocupar esa posición en Washington D.C.?”

Villafañe: “El Congreso es una legislatura. En términos del Capitolio federal y la dinámica con Casa Blanca, por ejemplo, yo vengo interactuando con el gobierno federal desde 2001, que fue cuando comencé a visitar Washington y a visitar oficinas…Luego, me hice abogado, y una vez fui secretario de la Gobernación, ya tenía reuniones en Casa Blanca esporádicas y en el Congreso sobre los asuntos de Puerto Rico. Así que fueron múltiples las ocasiones que me tocó precisamente atender los asuntos de Puerto Rico en la esfera federal…Siendo senador pues ya comencé a participar activamente de organizaciones como Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales, el Concilio de Gobiernos Estatales, la Conferencia Nacional de Legisladores Estatales…y, así sucesivamente, participando en distintos comités que atienden asuntos de legislación federal”

El Diario: “O sea, que el que diga que William Villafañe no tiene tanta experiencia en Washington, ¿no está en lo correcto?; porque, usted lo sabe, es de conocimiento general, que allá hay que tener contactos, establecer redes, incluso para reuniones solo con ‘staffers’ (personal legislativo), ni siquiera estamos hablando de reuniones con los propios congresistas”

Villafañe: “Sí. De hecho, el único de los candidatos que se ha reunido con funcionarios de Casa Blanca bajo la Administración Trump y la de Biden he sido yo. (Recientemente), me reuní por tercera ocasión con el comisionado del Seguro Social”

El Diario: “¿Qué se discutió?”

Villafañe: “Nosotros hicimos el planteamiento de que los puertorriqueños no somos tratados en igualdad de condiciones que el resto de los estados, incluso otros territorios, particularmente con respecto al SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario). En el caso de Puerto Rico, también, en abril de 2023, se cerró la oficina de San Juan del Seguro Social, y nosotros abogamos por la reapertura de la misma…Nuestro planteamiento encontró eco y vinieron funcionarios del Seguro Social, de la Administración de Servicios Generales y se espera que en los próximos meses la oficina reabra. Otro de los logros fue que se expandió la operación del centro de llamadas del Seguro Social…se consiguió el visto bueno para reclutar a 16 nuevos operadores para el ‘call center’ en San Juan. Adicional, comenzamos un proceso para que la Administración del Seguro Social nos apoye en el esfuerzo de que a Puerto Rico se le extiendan los beneficios del SSI y que se le trate de modo igual en Medicare. En la Oficina del Actuario del Seguro Social también estamos consiguiendo que se actualice un análisis que ellos prepararon para el caso de Vaello-Madero en el 2019…”

El Diario: “Hace más de un mes que usted pasó de ser parte de un bando distinto electoralmente hablando con la comisionada residente en Washington a convertirse en el compañero de papeleta (bajo el PNP), ¿qué entiende usted que llevó a que lo seleccionaran a usted como candidato a la comisaría y no a Elmer Román?”

Villafañe: “Llevo una trayectoria de servicio aquí en Puerto Rico. La gente lo reconoce; incluso más allá de mi partido y en las comunidades como senador, secretario de la Gobernación…así que esa trayectoria, que incluso la oposición política la reconoce como una seria y de compromiso en el servicio público, pues la gente lo reconoció; tanto así nosotros estuvimos confiados en ese trabajo que hicimos, una campaña muy diferente a lo tradicional. Nosotros nunca atacamos a Elmer; incluso, hablamos bien durante ese proceso, porque estábamos enfocados en la elección, en que luego del proceso de la primaria, pudiéramos consolidar y unificar…Ese proceso es difícil porque es uno dentro de un mismo partido, pero nosotros compartíamos básicamente todas las propuestas…”

Su relación con Jenniffer González

El Diario: “¿Cómo usted ha logrado afianzar la relación con Jenniffer González, candidata a la gobernación, antes siendo de un bando distinto?”

Villafañe: “Ha sido muy, muy fácil, porque si te fijas desde antes y durante el proceso de primarias, yo siempre hablé bien de ella…y dejaba saber que esto era un asunto democrático en el que el pueblo elegía, y así fue, el pueblo eligió; la eligió a ella y me eligió a mí. Nosotros venimos de una trayectoria de servicio, de un trabajo realizado. Incluso, dentro del Partido (Nuevo Progresista), con un bagaje también desde la juventud del Partido. Así que eso fue reconocido en el proceso de las primarias; y nosotros nos llevábamos muy bien desde antes, durante el proceso y ahora pues más todavía que somos compañeros de papeleta”

El Diario: “Pero, en algún sentido tienen que diferir, porque eso es parte también del debate democrático… ¿cuáles son los puntos más afines suyos con González y en cuáles quizás no están tan de acuerdo?”

Villafañe: “Nosotros estamos alineados y somos un equipo. Si algo me ha distinguido a mí a lo largo de toda mi trayectoria es que soy una persona que trabaja en equipo. Mira, en el Senado, en múltiples ocasiones, yo he votado o asumido una posición distinta, incluso con el propio gobernador. El gobernador en algún momento pudo haber vetado proyectos míos y yo pude haber votado incluso por encima del veto del gobernador; así que no hay nada que merezca resaltarse. Simplemente trabajamos en equipo, que estamos enfocados en que Puerto Rico avance en términos económicos, sociales y fortaleciendo la relación con Estados Unidos, y que de una vez y por todas se defina hacia una relación digna”

El Diario: El planteamiento aquí sobre Medicare, en parte, es que se necesita una solución administrativa o del Departamento de Salud. Usted se ha reunido con Xavier Becerra y otras personas ligadas al Departamento. Sin embargo, el llamado, poco antes de abril, cuando se aprobaron las nuevas tarifas, no fue suficiente, y fue de múltiples organizaciones y sectores, para ajustar esas tarifas, mínimo, a las de las Islas Vírgenes. ¿Cuánto tiempo usted cree que realmente tomaría solucionar este asunto de paridad en fondos Medicare y cuáles serían sus propuestas?”

Villafañe: “El logro que hubo fue la inclusión de un lenguaje en la consideración de la regla final que era satisfactorio para Puerto Rico y que hubiera significado un trato igual al de Islas Vírgenes y hasta $1,200 millones de dólares como la nueva cantidad que Puerto Rico recibiría. Nosotros incluso nos reunimos con personal que ayuda al presidente (Joe) Biden en la Casa Blanca con respecto a eso. Ellos mismos también tenían un nivel de frustración con las acciones del Departamento de Salud. El Departamento mostraba como objeción y preocupación el asunto de que conceder este trato igualitario no garantizaba que ese dinero llegara a los pacientes…”

“Es un esfuerzo que, mientras se intenta legislar (para asuntos relacionados con tope en gastos misceláneos, por ejemplo)…por otro lado, me parece que hay que seguir intentando que a nivel regulatorio, el Departamento de Salud, cuando venga el proceso el próximo semestre, asuma esa posición. Claro, eso va a depender de quién es el secretario de Salud, porque ellos dieron ese paso de incluirlo en la discusión, pero al final determinaron no insertarlo en la regulación final”

El Diario: “¿Y en términos del SSI?, porque el Tribunal Supremo fue contundente en su decisión con respecto a Puerto Rico…Sin embargo, Biden, por ejemplo, ha propuesto enmendar la Ley del Seguro Social, precisamente para extender los beneficios del SSI a Puerto Rico. Una medida como esa, ¿usted la apoyaría, la respaldaría?”

Villafañe: “Sí, yo apoyo un trato igual que en los estados, y no solamente apoyo la inclusión del SSI, estoy haciendo gestiones para crear el escenario para cuando tengamos en el Congreso los votos suficientes, nadie pueda poner de excusa que si el análisis no está actualizado, que si la agencia no está apoyando, que no hay respaldo de organizaciones, no. Que esté toda esa data ahí…En términos de la Administración, yo hubiera querido que el Departamento de Justicia desistiera de acudir al Supremo para vencer en el caso de Vaello-Madero…Sin embargo, no ocurrió así. A nosotros nos parece injusto que, por ejemplo, a las Islas Marianas del Norte se le aplique. Sabemos que es un impacto fiscal mínimo, pero estamos siendo discriminados, no solamente frente a los estados, sino frente a otros territorios. Y en el caso de Vaello-Madero es hasta absurdo, cuando tenemos una persona que trabajó en Nueva York toda su vida, que tributó sobre los impuestos de los ingresos, no solamente el ‘payroll tax’, y luego se le quita ese beneficio por el mero hecho de mudarse a un territorio…”

El Diario: En la delegación republicana hay muchos que simplemente no favorecen el tema de la paridad de fondos federales para Puerto Rico. Uno de los ejemplos más recientes es la discusión de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), que ha habido resistencia. Aunque hay republicanos que lo han apoyado en la Cámara, la gran mayoría no está inclinada a favorecer este tipo de iniciativas para Puerto Rico. ¿Como usted, de llegar a la comisaría residente, piensa convencer a los sectores que no están tan inclinados a favorecer este tipo de beneficio para Puerto Rico para que cambien de parecer?”

Villafañe: “Con respecto al proceso que está corriendo ahora mismo, por la consideración del ‘Farm Bill’, estamos bien pendientes a ver qué ocurre por el lado del Senado y la senadora (Debbie) Stabenow, ya que se espera que ella haga una presentación por parte de su comisión (Agricultura) de una propuesta de Farm Bill. Sabemos que es demasiado amplio, que esto es solo un título de los 14 capítulos que tiene esa ley. Pero, para nosotros, es fundamental esa inclusión de Puerto Rico en la transición, para garantizar que una vez se complete, porque esa transición a nivel estatal ya ha comenzado, tengamos entonces los fondos disponibles para escalonadamente ir beneficiando a los participantes en Puerto Rico…”

“En términos de la proyección, es importante ver cómo finaliza la aprobación del Farm Bill, porque si no se aprueba ahora por cinco años y se aprueba solamente por un año, pues nosotros tenemos entonces otro turno al bate el año próximo para buscar que se incluya. Para nosotros es importante y he estado en constante comunicación con las agencias estatales para garantizar que no se detenga el proceso de transición a nivel local. Como sabrás, el año pasado comenzó un programa piloto en la región de Carolina. Ese programa, a partir del 1 de junio, se extendió a todo Puerto Rico en términos de los requisitos para participar del PAN de manera similar a SNAP…”

El Diario: “Hasta que no haya un acuerdo en el Congreso, no va a pasar nada más, porque por ahí es que tiene que empezar el asunto…Y, en ese sentido, lo que yo quiero saber es, ¿cómo usted se va a dirigir a los congresistas, mayormente republicanos, para tratar de convencerlos de que esto es importante, que es un asunto de seguridad alimentaria, de pobreza?”

Villafañe: “La fácil es decirle, ‘mira, nosotros te compramos tanto de este producto en tu estado, y tanto de este otro producto en tu distrito’. Y eso ya está, la data está completa. Pero, a final de cuentas, aquí hay un elemento fiscal importante, y cada año que pasa, el aspecto fiscal va a ser crítico. En el caso de SNAP a nivel nacional, estamos hablando de $120 billones de dólares ($120,000 millones), de los cuales ya Puerto Rico consume casi $3,000 millones, y, con el cambio, estaría consumiendo unos $4,500…Sí, hay respaldo de ciertos congresistas (republicanos) que lo entienden y lo asimilan. Aquí hay que trabajar con líderes como GT Thompson (Glenn Thompson), presidente de la comisión de Agricultura, y ver cómo le llegamos a él en términos de su distrito porque todos son representantes de distrito. Pero, el aspecto de la transición sí es importante porque lo están utilizando como excusa. Entonces hay factores como el aspecto tecnológico, como la plataforma operativa digital del sistema, que si no se adecua a como es en los estados, pues hace más tarde el proceso de transición. La expectativa esta de que la transición duraría 10 años, con nosotros a nivel estatal con el trabajo que se está haciendo ahí es importante para que sea mucho menos tiempo. El detalle grande a nivel federal está en la asignación de dinero, porque la asignación de dinero es la que va a permitir que, una vez concluida esa transición, pues ya le gente pueda beneficiarse de ella. Si se espera que se apruebe en el Congreso para hacer los cambios en Puerto Rico, entonces sí se va a tardar 10 años en que se vea reflejado en los cheques”

El Diario: “He conversado con estadistas que no necesariamente están afiliados al Partido Nuevo Progresista, y lo que plantean algunos es que el problema con el pedido de estadidad para Puerto Rico y por qué algunos congresistas no le prestan tanta atención al tema es, precisamente, porque se enfocan mucho en el discurso de los fondos federales. ¿Cómo usted responde a ese tipo de planteamiento, por ejemplo?”

Villafañe: “En términos generales, ahora mismo en el Congreso, la posición de gran parte del ala republicana es por el temor a que Puerto Rico se convierta en un estado predominantemente demócrata y que pierdan entonces control del Senado federal y a su vez de los nombramientos y confirmaciones al Tribunal Supremo. Esa es la razón primordial, esta percepción creada de que Puerto Rico sería un estado azul”

El Diario: “¿Usted cree que eso puede ser así o Puerto Rico podría ser republicano si se convirtiera en estado?”

Villafañe: “A mí me parece que los puertorriqueños van a votar por aquellos que trabajen y se comprometan con Puerto Rico y por Puerto Rico. En términos de si demócratas o republicanos, creo que el resultado va a depender de quién sea el candidato, de cuáles sean sus propuestas, y en algunas ocasiones, votarían por republicanos y en otras por demócratas. En el pasado, cuando se admitieron Hawaii y Alaska, el entendimiento era que Hawaii iba a ser republicano, y terminó siendo a la inversa…Así que me parece que más allá que de hechos, es una idea creada por los discursos que se han diseminado en la política nacional; los asuntos de fondos federales, aspectos de seguridad nacional, pueden convertirse en elementos que uno u otro pueda utilizar para validar su posición en términos de si favorece que Puerto Rico se haga estado o se mantenga como territorio. Así que lo que plantean son argumentos que escuchan de un lado o del otro, pero su verdadero razonamiento es en esencia político o qué les conviene políticamente…”

Sobre el contrato de LUMA Energy y la crisis energética

El Diario: “Usted ha dirigido varias comisiones legislativas, entre estas la de Energía y la de Alianzas Público-Privadas, ¿qué movimiento haría en el Congreso para evaluar el caso de LUMA Energy y la crisis energética en Puerto Rico?, porque esto es un contrato estatal entre dos partes en Puerto Rico”

Villafañe: “Hay limitaciones en términos del voto (en el pleno de un comisionado o comisionada residente), pero no hay limitaciones en términos de solicitar información. Estaría yo utilizando al máximo la facultad de requerir información a la Junta de Supervisión Fiscal, a las entidades privadas que han contratado, precisamente para el manejo de fondos federales, al Departamento de Energía, a FEMA, a Vivienda federal, para asegurar la prontitud y la agilización de los procesos para que estos proyectos se lleven a cabo, la utilización eficiente de esos dineros y para que no haya, bajo ninguna circunstancia, utilización cuyo fin primordial sea la de aprovechamiento de esos fondos para contratos filiales de esas compañías…El proceso de reconstrucción va a lograr estabilidad en el servicio eléctrico de Puerto Rico que es fundamental”

El Diario: ¿La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas debe presentar un aviso de incumplimiento para una potencial cancelación de ese contrato?

Villafañe: La Autoridad debe ejercer su facultad de supervisión y fiscalización de LUMA y verificar si hay incumplimiento. Obviamente, sabemos que hay un proceso que se está llevando a cabo y que es parte de las condiciones contractuales con respecto al caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y que el hecho de que no se ha culminado ese proceso limita en cierta manera esos estándares de cumplimiento. Pero, mi llamado principal es a que el Negociado de Energía continúe ejerciendo sus facultades como regulador para penalizar al operador en términos de sus incumplimientos. Eso me parece fundamental. Mientras más altas esas penalidades y esas multas, mejor, porque entonces esto no opera en detrimento del cliente o abonado, porque la multa no puede ser incluida dentro de los gastos presupuestados por LUMA o Genera, sino que tiene que asumirlo de sus ganancias o sus propios ingresos. Así que lo que yo favorezco es que el Negociado sin piedad alguna le imponga las multas que le tenga que imponer por cada uno de los incumplimientos. En la medida que eso se logre, creo que van a coger más seriedad sobre lo que es el proceso de la reconstrucción y de la operación del servicio”

El Diario: “Precisamente, los populares (miembros del Partido Popular Democrático / PPD) señalan que los temas en los que se deben estar enfocando los líderes políticos en general son ese, la reconstrucción, y que el estatus debe estar en segundo plano, ¿por qué a su juicio el estatus no debe estar en segundo plano?”

Villafañe: “Si Puerto Rico fuera estado, yo te garantizo que no tendríamos esta situación. Eso es lo primero. En segundo lugar, el asunto de la situación colonial de Puerto Rico es vergonzoso, es detrimental para las oportunidades a futuro de Puerto Rico. Lo estamos viendo en cada uno de los asuntos de Puerto Rico; no solamente en el asunto de SNAP, Medicaid y Medicare, SSI, entre otros, sino en todos los aspectos. Entonces, ya más de 500 años de coloniaje, estamos hablando de que gente por la que nosotros no votamos son las que nos gobiernan, para simplificarlo. Hay gente que dice que no somos colonia porque las Naciones Unidas (ONU) no nos ve así. Bueno, eso no es lo que dice el diccionario. En términos de por qué es importante, es que no es solamente lograr resolver ese problema y que el pueblo de Puerto Rico ejerza propiamente el derecho a la autodeterminación; no es meramente eso. Es que cuando uno va al Congreso, y uno va a hablar de cada una de estas desigualdades y discrimen, hay quien piensa allá que el pueblo de Puerto Rico está conforme, tranquilo o está satisfecho y no quiere cambiar, porque ese es también el mensaje que en el 1952 se consintió, y muy pocos allá saben que en el 2012 el pueblo votó para deslegitimar esa relación. Es importante porque esa es la carta de presentación cada vez que uno va a hablar ya sea de asuntos energéticos, derechos de veteranos o adultos mayores, cualquier cosa, y uno dice, ‘el pueblo puertorriqueño no está contento con esta relación y ustedes nos están discriminando’”

Los retos de una potencial administración junto a Jesús Manuel Ortiz

El Diario: “Supongamos que quien prevalezca en esa elección es Jesús Manuel Ortiz (candidato del PPD a la gobernación) y usted como comisionado residente, ¿cómo van a armonizar sus posturas para traerlas a Washington?, porque si los populares no quieren para nada hablar del tema del estatus y usted es muy firme en que hay que resolver el estatus, ¿a dónde vamos a llegar?”

Villafañe: “Yo veo esto también como un equipo. En el caso de la Legislatura ha sido bien difícil avanzar en aspectos precisamente por esa pluralidad. En el caso mío, yo no voy a dejar atrás lo que creo que es lo que le conviene a Puerto Rico. En ese tipo de asuntos, como ha ocurrido en el pasado, en el caso de la administración popular del 2013 al 2016, usaron los recursos de Fortaleza para pulsear en contra de lo que era resolver el asunto del estatus político. Creo que son muy pocas las posibilidades de que Jesús Manuel se acerque tan siquiera a vencer a Jenniffer. Jenniffer me parece que está en una posición muy sólida con respecto al resto de sus contendientes…y somos un equipo y ella tiene en mí ese aliado que no tienen los demás, y nosotros vamos a remar en la misma dirección. En términos de si soy una persona que ha colaborado con quienes no son de mi partido en muchos aspectos, ahí está mi récord en el Senado. Yo tengo legislación en conjunto con Ana Irma Rivera Lassen (senadora del Movimiento Victoria Ciudadana y también candidata a la comisaría residente); con el compañero Juan Zaragoza (exprecandidato a la candidatura a la gobernación por el PPD) tengo como una decena de proyectos presentados en conjunto. Así que ellos saben que conmigo pueden trabajar, pero tienen que estar claros en que hay unos asuntos que ellos no creen que yo estoy convencido que son positivos para Puerto Rico”

No favorece a Trump, aunque es republicano

El Diario: “Otro de los argumentos que los populares han traído es que usted no acudió a la convención republicana porque no quería que lo asociaron con Trump, ¿eso es así?”

Villafañe: “El único que ha trabajado con una administración de Trump siendo funcionario en Puerto Rico he sido yo. Durante el tiempo que estuve, esa colaboración fue buena, productiva y beneficiosa para Puerto Rico. En términos de asociarme a Trump, pues nunca van a encontrar esa asociación. Yo no tengo que dejar de ir a una convención para decir que no me asocien. No hay forma de asociarme porque yo he sido siempre firme en mi postura en que aquel que quiera tener mi respaldo tiene que mostrar solidaridad, compromiso, trabajo, resultado y respeto con el pueblo puertorriqueño”

El Diario: “Para estar claros, ¿usted no apoya la candidatura de Trump?”

Villafañe: “No. Y soy republicano. Y esto ha sido así y fue así en las pasadas elecciones. Esto no es de ahora porque soy candidato a comisionado residente. Yo he dejado claro. Yo sé que es extraño para muchos, que haya un candidato a comisionado residente que deje saber que mi afiliación primaria es con el pueblo de Puerto Rico. En una situación colonial como la nuestra donde yo sí abogo porque el pueblo de Puerto Rico pueda elegir al presidente y representación congresional; en esas circunstancias, esa es mi prioridad…En términos de apoyar a uno u otro candidato para lo que sea, yo dije que a mí nada me iba a limitar en colaborar y apoyar congresistas demócratas que hayan demostrado compromiso con Puerto Rico. Eso para mí es lo más importante. A mí nadie del Partido Republicano me ha amenazado con ningún tipo de reprimenda al respecto, en lo absoluto; y espero que no, porque eso tampoco me va a amilanar. A la hora de la verdad, voy a estar donde entiendo que el pueblo puertorriqueño necesita que yo respalde…”

El Diario: “¿Por qué usted cree entonces que los populares utilizan ese argumento en su contra si usted alega que está haciendo movimientos de colaboración en múltiples ámbitos?”

Villafañe: “No tienen negativos míos y tratan de buscar negativos de otros para tratar de achacármelos”

El Diario: “En el caso hipotético que Donald Trump ganara la presidencia, ¿usted no cree que esto le complicaría discutir asuntos de Puerto Rico con la Administración?”

Villafañe: “Su compañero de papeleta (J.D. Vance) le llamó Hitler”

El Diario: “O sea que no, no cree que eso sea un problema…”

Villafañe: “No es problema”

El Diario: “En términos de ese Caucus Congresional Bipartidista de Puerto Rico que propone, ¿qué lo diferenciaría del Caucus Hispano, por ejemplo, más allá de que son demócratas?”

Villafañe: “Permitiría entonces que toquemos los asuntos de Puerto Rico, particularizados. Y nos permite a nosotros, no solamente reclutar aliados del saque para cualquier tipo de legislación en la que Puerto Rico se beneficiaría; sino también nos permite a nosotros el poder entablar relaciones con otros caucus y con otros congresistas buscando negociar votos de ese caucus en favor de esas otras legislaciones y viceversa. Hay caucus que existen para múltiples asuntos…Pero, en el caso nuestro, sería enfocado en todos los asuntos sobre Puerto Rico, y cada vez que haya que enviar una carta a una agencia federal; cada vez que haya que presentar legislación, es mucho más fácil la dinámica porque este grupo puede reunirse digamos mensualmente…y donde no solamente participan senadores y representantes, sino personal legislativo, técnicos de comités…”

El Diario: “Si la estadidad no prevaleciera en ese plebiscito criollo (convocado por el gobernador Pedro Pierluisi), ¿usted como quiera, de llegar a la comisaría residente, estaría impulsando los resultados o por lo que la mayoría de la gente votó?”

Villafañe: “Yo voy a respetar la determinación del pueblo puertorriqueño en las urnas, pero estoy convencido de que va a ganar la estadidad”

El Diario: “¿Qué le hace estar tan convencido de que va a ganar la estadidad?”

Villafañe: “Lo veo en la calle. En las pasadas elecciones, incluso, 225,000 puertorriqueños que no votaron por el gobernador votaron por la estadidad. Lo he conversado con personas que son populares o que no tienen afiliación de partido y han ido entendiendo que los argumentos que se decían antes con respecto a diferencias culturales, esos argumentos ya no son realmente válidos en estos tiempos; y entienden que el paso lógico, racional, es que Puerto Rico tenga la soberanía, pero a través de la estadidad”

El Diario: “¿Qué posibilidades le ve usted al ‘Puerto Rico Status Act’ a nivel federal?”

Villafañe: “En términos de la traba principal en la Cámara es la posición de (Bruce) Westerman en primera instancia que no quiere darle paso; y en el caso de Senado, pues la regla del filibusterismo es la que finaliza el debate para que se pueda atender la medida, y que se utiliza para evitar que a final de cuentas pueda verse en el pleno y votar sobre la misma. Así que estos dos aspectos principales son los que hay que superar. Pero en esencia, en ambos lados, es la posición de la mayoría republicana…En términos de nuestro esfuerzo, eso va a requerir mucha conversación con el ala republicana; pueden pedir algún tipo de cambio a la legislación; escucharemos a ver cuáles son, y dependiendo de cuáles sean, si entendemos que son razonables, habría que dialogarlo también. Pero, de salida, es una medida beneficiosa para Puerto Rico, porque es vinculante y es básicamente una ratificación de antemano…”

El Diario: “Usted ha dicho que busca ventaja económica en áreas como investigación y desarrollo, industria farmacéutica y promoción del sector agrícola y cooperativista en Puerto Rico, ¿cómo exactamente se logra eso?”

Villafañe: “Te voy a poner un ejemplo…se habla mucho de fortalecer incentivos para el ‘reshoring’ y ‘nearshoring’, incluso se presentó un proyecto para los territorios. Pero hay un proyecto similar que es, específicamente, sobre estados. Ninguno de los proyectos ha avanzado en el Congreso, pero uno buscaría que ese tipo de legislación sí se lleve a cabo, sí se logren incentivos, y me parece a mí que sería idóneo que incluya estados porque el nicho farmacéutico que es primordial luego de la pandemia; Puerto Rico con la otra jurisdicción que pudiera competir es New Jersey que también tiene un nicho farmacéutico. Así que nosotros no perdemos nada que este tipo de beneficio se aplique también en los estados, y es más fácil vender una legislación que incluya estados por razones lógicas, porque los congresistas representan distritos y quieren que el beneficio no solo aplique en un territorio sino en igualdad de condiciones a ellos…Otro de los incentivos que me parece que sería atractivo, incluso para el ala republicana, es la de incentivar las zonas rurales y de ingresos moderados, porque la mayor parte de los estados con ingresos moderados y rurales son republicanos. En el caso de Puerto Rico, hay una gran oportunidad para lograr mayor cantidad de contrataciones y compras sobre bienes y servicios por parte del gobierno federal…Así que es un área de mayor oportunidad. Pero fíjate que siempre te lo planteo bajo un trato igualitario, y esto es importante porque hay que tener mucho cuidado de hacer un planteamiento de un trato preferencial en estos tiempos en que se acerca una crisis sobre la deuda de EE.UU. y el asunto fiscal gana mucha mayor relevancia”

Esta entrevista fue realizada el 2 de agosto. El Diario está contactando a cada uno de los candidatos y candidatas a la posición de comisionado (a) residente en Puerto Rico para entrevistarlos sobre sus propuestas de campaña y los temas centrales de llegar a ganar las elecciones del 5 noviembre. Pablo José Hernández, del PPD, rechazó la solicitud de entrevista de este periódico. Estamos en el proceso de contactar a las otras dos candidatas.

Sigue leyendo:

Delegada de Puerto Rico en la convención republicana dice estar cómoda con plataforma aunque no mencione la estadidad

¿Qué exactamente dice la plataforma demócrata sobre Puerto Rico en cuanto a estatus, paridad en fondos federales y la Junta?

Senadora demócrata Catherine Cortez Masto reprogramará audiencia en subcomité para plebiscito de estatus en Puerto Rico

PIP impugna ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico plebiscito criollo convocado por gobernador Pierluisi