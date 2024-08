Quién es Jason Unanue, el novio de Migbelis Castellanos

La presentadora venezolana de televisión Migbelis Castellanos anunció este 16 de agosto que está embarazada y muchos se preguntan quién es el novio de la ex reina de belleza, quien forma parte del programa ‘Desiguales’, que transmite la cadena Univision.

Jason Unanue es quien desde hace un año conquistó a la Miss Venezuela 2013 y ahora formarán una familia.

De la pareja de Migbelis se sabe que es un empresario estadounidense, que trabaja como especialista del Departamento de Compras en Goya Foods.

Su labor la hizo durante un tiempo Park Ridge, Nueva Jersey. Sin embargo, luego se mudó a Miami para empezar a vivir junto a la venezolana.

La hoja de vida de Jason es bastante destacada, pues ha tenido experiencia en otras compañías como Paradigm Automotive Restoration, Olsen Engines, Olsen Automotive Repair y Power Pro Powerwashing, teniendo los negocios como su principal fortaleza.

¿Qué se sabe de Migbelis Castellanos y su novio Jason Unanue?

En una entrevista con People en Español, la conductora de televisión dio detalles de cómo se conocieron en un evento privado en Nueva York.

“Yo sabía que él era the one [el indicado]; cuando vi a ese muchacho de espalda, con cabello rizado, vestido de saco y corbata y con una cerveza en la mano, me pareció lo más sexy del mundo. Aunque un día se lo compartí a Rodner Figueroa y me dijo que le parecía lo más naco”, comentó en la conversación.

Luego, con el paso del tiempo, las cosas siguieron andando bien y decidieron establecerse en Miami.

Ahora, su historia de amor pasa a otro nivel con el anuncio de que la venezolana está embarazada.

“Me acaban de anunciar que soy la elegida para darles la noticia: ¡estoy embarazada!”, comentó a sus compañeras del show, que se emocionaron hasta las lágrimas. En el caso de Karina Banda gritaba: “¡Yo sabía, yo sabía!”.

“Somos muy, muy felices con esta noticia”, decía la venezolana, quien hizo que el show tuviera una carga emocional este viernes.

Varios seguidores de la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2018 le enviaron sus mejores deseos en esta etapa tan importante, en la que de seguro la acompañarán para conocer todos los detalles de su proceso.

