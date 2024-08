Aracely Arámbula es criticada y comparada con Irina Baeva

‘Perfume de Gardenia’ fue estrenada el pasado 10 de agosto, obra que cuenta con una gran cantidad de famosos, entre ellos Aracely Arámbula, quien se ha mostrado muy agradecida por la oportunidad. Sin embargo, no todo ha sido positivo debido a algunas comparaciones que le han hecho con Irina Baeva.

Recordemos que la actriz de origen ruso desde que demostró su talento en ‘Aventurera’ ha recibido muchos comentarios en su contra, pues la audiencia considera que no está a la altura del compromiso que se requiere. A su vez, lo mismo ha ocurrido con Aracely, y las duras críticas por su trabajo no se han hecho esperar en las publicaciones que ha subido a la red social de la camarita.

“Gracias al público tan maravilloso que asistió este fin y que disfrutó tanto como nosotros de esta gran puesta en escena“, fue el mensaje que muy entusiasmada compartió en su perfil, donde cuenta con más de seis millones de seguidores.

Duras opiniones en contra de Aracely Arámbula

“La verdad Aracely muy linda, pero no baila bien no coordina y no canta literal. Mejor siga con sus encueros. Porque no tiene soltura. Me regalaron las entradas y me invitaron, pero falta muchas imperfecciones para un musical”, “Aracely cantas fatal, desafinas bastante y el baile tampoco es lo tuyo. No tienes ritmo. ¡No ves que estás ahí por lo que estás”, “A quién se le ocurrió darle este papel a una señora de 50 años que apenas puede moverse y que ni canta ni baila nada de nada! Solo era bonita de más joven, pero ya hasta eso va pasando con la edad”, comenzaron diciendo algunos internautas en la aplicación.

Otros usuarios también se pronunciaron al respecto: “Busquen otra actriz esta gardenia no sirve toda enfadada, presumida”, “No sabe bailar ni cantar, por favor. No lo hace bien. Le falta ritmo y coordinación en el baile”, “Aracely. Se cree buena bailarina, cantante y desafina y no coordina los movimientos al bailar”, “No canta no baila parece la abuela de la protagonista no se mueve”, “Pareces la mamá de Irina y Belinda”, “Este es el talento de México, si desafina y es arrítmica. Creía que en México había más talento. Vaya nivel”, “Tanto que criticaban a Irina es rusa y no baila, al final la mexicana tan poco baila y canta horrible”.

