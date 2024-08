Famosos felicitan a Migbelis Castellanos por su embarazo

El pasado viernes la venezolana Migbelis Castellanos hizo público que está en la espera de su primer bebé y ‘People en Español’ compartió una exclusiva sobre lo que piensa de esta nueva etapa que comienza a enfrentar y también una sesión de fotos donde está acompañada de su pareja, Jason Unanue.

Los buenos deseos no se hicieron esperar en las publicaciones colgadas en la red social de la camarita y una de las primeras en comentar fue Karina Banda, quien desde hace varios días sospechaba la noticia: “No estoy llorando me entró una basurita al ojo. TE AMOOOOOOO que noticia tan hermosa. Seremos tías, todavía estoy gritando de emoción”.

La periodista venezolana de CNN Alejandra Oraa fue otra de las que se emocionó al enterarse de la noticia que embarga de felicidad a la familia: “Noooooo puede ser!!!! Qué alegría Migbelis!!!!! Un abrazo enorme!”.

Amara La Negra no pudo evitar gritar en el estudio de ‘Desiguales’ cuando Migbelis mostró la ropa de bebé con el anuncio. A su vez, también le dejó un mensaje: “We love you!!!!!! Felicidades mami”. Además, la dominicana Clarissa Molina le escribió lo siguiente: “Wow! Felicidades Dios los bendiga”.

La presentadora de televisión Francisca no dudó en expresarle sus más sinceros sentimientos: “Muy feliz por ustedes!! ¡Enhorabuena!! Dios bendiga ese o esa bebé”, mientras que Aleyda Ortiz hizo lo mismo: “Queeeeeeee omg omg omg, felicidades, qué emoción tan grande”.

“Felicidadessssss hermosa, qué bendición más grande! Se viene la mejor etapa de tu vida“, escribió Alejandra Jaramillo en otra publicación. La conductora venezolana Viviana Gibelli también se pronunció: “Felicidades desde lo más profundo de mi corazón!!! Vas a vivir el amor más hermoso de la vida. A los 3 todas las bendiciones”.

“Encontré mi hogar en Jason y ahora juntos esperamos la bendición más grande resultado de este amor entre nosotros y el amor a Dios“, fue el mensaje que ella colgó Instagram en una tierna publicación al lado de su pareja sentimental y su mascota.

Astrid Rivera se pronunció con el siguiente mensaje: “Hermosa y Hermosa criatura la que cargas dentro. Dios te Bendiga, bienvenida a la Mejor etapa de tu vida”.

Sigue leyendo:

· Quién es Jason Unanue, el novio de Migbelis Castellanos

· Conductora de “Desiguales” está embarazada: Felicidades Migbelis Castellanos

· Migbelis Castellanos atraviesa difícil momento: “Yo siento que estoy viviendo un duelo”