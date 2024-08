Madre murió arrollada por bus MTA en Queens, Nueva York; conductor MTA huyó

Un conductor de autobús MTA supuestamente abandonó la escena después de golpear fatalmente a Amesha Keys, madre de 31 años, a unas cuadras de su casa en Queens la semana pasada, informó ayer la policía de Nueva York.

Keys estaba cruzando la calle cuando fue atropellada por un autobús MTA que giraba a la izquierda en Bedell Street en dirección sur, cerca de Baisley Boulevard, alrededor de las 8:35 p.m. del 6 de agosto.

La víctima, que vivía en Baisley Boulevard, fue trasladada de urgencia al hospital pero no pudo ser salvada. El conductor no permaneció en la escena, según la policía. Un portavoz de la MTA dijo a PIX11 News que el trabajador no identificado pasó pruebas de drogas o alcohol, pero fue suspendido mientras la investigación continúa. “Éste fue un incidente trágico que cobró la vida de un neoyorquino. Nuestros corazones están con los seres queridos de la víctima”, dijo el vocero.

Keys era “una amorosa madre, hija, hermana y amiga”, dijo su afligida familia en una publicación de GoFundMe. “Su sonrisa trajo consuelo y alegría a todos aquellos que tuvieron la suerte de haberla experimentado. Su repentina pérdida ha tenido un tremendo impacto tanto en familiares como en amigos”.

A fines del mes pasado un autobús MTA se estrelló contra un restaurante Burger King en Brooklyn (NYC) de madrugada después de que su conductor al parecer sufriera un problema médico. Milagrosamente nadie resultó herido en el choque, pero el Departamento de Edificios (DOB) emitió una orden de desalojo total para el establecimiento.

En febrero un hispano murió dramáticamente el día de su 33 cumpleaños cuando el auto de lujo donde viajaba se estrelló contra un autobús MTA en Brooklyn.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En mayo una abuela boricua de 71 años murió al ser arrollada por un conductor que huía de la policía en Brooklyn (NYC) y abandonó la escena subiéndose al Metro. Irónicamente apenas horas antes la gobernadora Kathy Hochul había firmado la llamada Sammy’s Law que reduce el límite de velocidad a 20 mph e incluso 10 mph en algunas calles de los cinco condados de NYC para proteger a los peatones. En lo que va de este año más de 40 personas han muerto arrolladas en la ciudad.

Previamente, en diciembre la gobernadora Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.