Chipotle IQ regresa con más de $1 millón en ofertas y burritos gratis

Del 20 al 22 de agosto estará de regreso Chipotle IQ, un juego de trivia en el que los fanáticos de la marca podrán demostrar sus conocimientos sobre los productos e ingredientes utilizados y ganar uno de los 50 premios de burritos gratis por un año.

Con la trivia Chipotle IQ la marca pondrá a prueba y también premiará a los fanáticos que dominen los temas de los ingredientes reales de Chipotle, los principales estándares alimentarios, las técnicas culinarias, los esfuerzos de sustentabilidad, la historia de la marca y el compromiso con la comunidad.

El director de la marca, Chris Brandt, explica que “este es el quinto año que ponemos a prueba los conocimientos de nuestros fans con Chipotle IQ”.

Brandt recuerda que son cuatro millones de juegos desde que presentaron el concepto. “Creemos que hay un apetito por la competencia y los burritos gratis. Para cualquiera que quiera avanzar, una pista es que utilizamos 48 aguacates en cada lote de nuestro guacamole machacado a mano”.

Según un comunicado de la marca, son cerca de un millón de dólares en premios y puntos para los fanáticos.

Paso a paso para ganar con el concurso de Chipotle

Los fanáticos conocedores de todo lo que tiene que ver con Chipotle tendrán la oportunidad de ganar códigos y premios. Crédito: Chipotle | Shutterstock

1)Cómo funciona: del 20 de agosto a las 9:01 am ET hasta el jueves 22 de agosto a las 11:59 pm ET, la marca ofrecerá 5,000 códigos BOGO por hora a los primeros miembros de Chipotle Rewards que obtengan una puntuación de 10 sobre 10 en Chipotle IQ. Este juego incluye preguntas de opción múltiple, de verdadero o falso y respuestas por escrito. El Chipotle IQ se puede jugar una vez al día.

Una puntuación perfecta desbloqueará una pregunta de crédito adicional y, si se responde correctamente, los fanáticos participarán para ganar uno de los 50 premios de burritos gratis por un año, indica una de las bases del juego publicadas por Chipotle.

Para participar debes ingresar www.chipotleiq.com con el correo electrónico asociado a tu cuenta de Chipotle Rewards.

2)Cómo aprobar el examen: tal como lo anunciaron las preguntas de la trivia tiene que ver con todo lo relacionado con Chipotle. Una de las innovaciones de este año es que los fanáticos que obtengan una puntuación de 7, 8 o 9 sobre 10 recibirán 25 puntos de recompensa en su cuenta Chipotle Rewards, mientras estén disponibles. También ofrecen un premio BOGO para los fanáticos con una puntuación perfecta que no obtengan un código BOGO.

¿Qué ofrecen los códigos BOGO? La persona con uno de estos códigos tiene derecho a un (1) plato principal del menú regular gratis, con la compra de un (1) plato principal del menú regular a precio regular, cuando se pide en el restaurante o a través de la aplicación móvil de Chipotle o order.chipotle.com.

Otras consideraciones del concurso

*No se requiere compra para jugar

*Está abierto a 50 personas en EE. UU., DC y Canadá, mayores de 13 años.

*Comienza: 20/08/24 a las 9:01 a. m. ET y finaliza el 22/08/24 a las 11:59 p. m. ET

*Son 5000 códigos BOGO disponibles por hora, para optar a burritos por un año = 52 créditos de recompensas por plato principal regular.

*400,000 recompensas adicionales disponibles por día. Hasta agotar existencias.

