Laura Bozzo mostró el resultado de sus retoques en el rostro

El pasado lunes 19 de agosto Laura Bozzo estaba de festejo tras celebrar su cumpleaños número 73. Sin embargo, no ha dejado claro que eso simplemente es su edad y sigue mostrando un fuerte deseo de verse joven y hermosa. Con ese objetivo, ha optado por someterse a tratamientos estéticos en el país que la vio nacer, buscando un cambio que la haga lucir más fresca y rejuvenecida.

En su aparición más reciente en el programa “La Mesa Caliente”, Laura compartió su experiencia y los resultados de estos procedimientos. Después de haberse cubierto la cara para mantener en misterio el tratamiento, finalmente decidió revelarlo ante las cámaras, mostrando su renovado rostro y expresando su satisfacción con el resultado, que espera le brinde un aspecto de una mujer de 40 años.

“En primicia, #LauraBozzo muestra su nueva cara, tras ir a Perú a realizarse un tratamiento estético que la tiene muy contenta y lista para su participación en #LCDLF All Stars. No te pierdas la exclusiva que ‘La Señorita Laura’ le dio a #LaMesaCaliente”, fue el mensaje que acompañó el audiovisual.

“No me he cortado nada, eso es un tratamiento rejuvenecedor donde te inyectan colágeno para activar. Recién se va a ver en una o dos semanas bien los resultados y lo que yo me he hecho es ponerme los hilos debajo de la piel, que te levantan el rostro y como verás mi frente, no tengo una sola arruga”, expresó a Telemundo.

Además, la peruana está emocionada por su participación en “La Casa de los Famosos All-Stars”, lo que añade una capa adicional de interés a su imagen renovada y a sus preparativos para el show. Sin duda, su actitud coqueta y su dedicación a cuidarse siguen siendo parte de su identidad pública.

“¡Qué susto! ¿Qué le pasó?”, “En serio si se ve mucho mejor”, “La veo igual, es más tiene como marcas en su cara”, “Laura eres ÚNICA y chingona”, “¿Quién le hizo esa maldad?”, “Pues yo la veo mejor, recuerden que es reciente”, “Se ve muy bien, eso que todavía no le ha bajado la hinchazón”, “Hay que envejecer con dignidad”, “Qué vaina, nadie quiere ser viejo, pero tan poco se quieren morir joven”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

