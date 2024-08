DT del Rayo Vallecano elogia a James Rodríguez y crecen los rumores sobre su posible llegada a España

Luego de la excelente Copa América que hizo James Rodríguez con Colombia, en la que se llevó el premio a mejor jugador del torneo, no regresó a su club. Pues el mediocampista de 33 años se desvinculó de Sao Paulo su último equipo.

Es por eso que ahora como agente libre el capitán colombiano empieza a ser el centro de rumores en este mercado de fichajes. En un principio se creyó que Rodríguez llegaría a River Plate de Argentina.

Sin embargo recientemente el propio entrenador Marcelo Gallardo descartó totalmente que el club estuviese en conversaciones con el futbolista para ficharlo.

Otro rumor que empieza a tomar fuerza es una posible vuelta a Europa. Específicamente al Rayo Vallecano de España, incluso recientemente al entrenador del equipo, Iñigo Pérez, se le consultó su tenía información al respecto.

“Entiendo este revuelo, lo acepto y no puedo ir más allá. Porque a día de hoy no tengo más información de la que puedan tener”, aseguró el entrenador, no sin antes elogiar el talento del colombiano “Es cierto que James es un jugador muy importante a nivel futbolístico y mundial”, afirmó en conferencia de prensa previo al partido ante Getafe.

James Rodríguez anotó un gol y dio seis asistencias en la Copa América. Crédito: Rick Scuteri | AP

Pero aunque Pérez no afirmó que haya conversaciones con James; el DT tampoco lo negó. Y por el contrario dejó la puerta abierta a nuevas incorporaciones en el equipo de Vallecas.

“Puede haber salidas y llegadas, el mercado está abierto. Mi sensación con la plantilla es que es importante para conseguir el objetivo. Es una plantilla con potencial para mantener la categoría”, enfatizó el joven entrenador del Rayo Vallecano.

Por ahora el Rayo espera hilar otro triunfo luego de debutar ante la Real Sociedad como visitante y sorprender con un 2-1 para llevarse los tres puntos. Ahora el equipo de Vallecas visitará al Getafe en la segunda jornada de LaLiga de España.

Por otro lado James sigue como agente libre actualmente y con varios rumores sobre clubes interesados en él. El colombiano aún tendrá poco más de una semana para cerrar con algún equipo antes del cierre del mercado de fichajes europeo.

