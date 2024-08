Jessica Cediel revela el motivo de su soltería

Jessica Cediel ha sido un referente en la televisión colombiana, destacándose no solo por su belleza, sino también por su talento y profesionalismo. En diversas entrevistas, ha mencionado que su enfoque principal ha sido su carrera y el crecimiento personal, lo que ha influido en su decisión de no estar en una relación seria en los últimos años.

Su experiencia como productora asociada en proyectos importantes, como la película ‘City of Dreams’, demuestra su versatilidad y ambición en el mundo del entretenimiento. Además, su labor como presentadora en ‘La descarga’ resalta su carisma y conexión con el público. A pesar de no tener una pareja en este momento, parece que Jessica está muy enfocada en alcanzar sus sueños y dejar una huella duradera en la industria.

“Me sumé a este ejército para alzar la voz por los niños que no tienen voz. Esta película cuenta una triste y muy cruda realidad del tráfico infantil. Estoy aquí para poner mi talento, los dones que Dios me ha dado, mis plataformas, para hacer eco absolutamente de esto y para que todos nos sumemos a este ejército en contra de estos monstruos”, expresó durante una entrevista a Mezcal TV.

Jessica Cediel no solamente habló de sus planes profesionales, también abrió su corazón. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

A la colombiana le consultaron la razón de tener tantos años sin una pareja sentimental y durante la entrevista expresó: “Estoy enfocada en mi trabajo. Sí, hay pretendientes, sí, hay personas muy bonitas, pero por ahora no, no quiero nada con nadie. Llevo bastantes años sola. Estoy tranquilita, estoy relajada, esperando que Dios me ponga la persona correcta frente al camino”.

Cediel aprovechó para mencionar que no estaría conforme con cualquier persona: “Soy súper exigente. Yo creo que eso es algo bueno y malo al mismo tiempo, porque cuando eres una mujer trabajadora, independiente, guerrera que has empezado y has hecho tu carrera a pulso, sí se vuelve uno muy selectivo y también como muy consciente a la hora de tomar una decisión de quien está con uno, pues acompañándolo por el resto de la vida, que es una decisión bastante importante”.

Antes de finalizar la conversación en Mezcal TV también habló de lo que busca en ese compañero: “Tiene que ser una buena persona, tiene que ser una persona que ame a Dios, una persona trabajadora, una persona parchada como yo; que se ría, que disfrute de lo simple, que tenga ganas de salir adelante, de ser feliz”.

