¿Cuáles suburbios de Nueva York y NJ están entre los más “seguros” de EE.UU?

Aunque se ubican cerca de la caótica ciudad de Nueva York, tres suburbios ofrecen todo lo contrario a sus residentes, lo que les permite estar entre los más “seguros” de Estados Unidos, según un reciente informe de SmartAsset.

El análisis de la compañía de finanzas personales clasificó 360 suburbios de las principales ciudades de Estados Unidos y destacó que “la seguridad es un factor clave a la hora de elegir un vecindario para comprar una casa”.

El suburbio del área triestatal mejor ubicado en la lista de los 20 más seguros del país fue Edgewater (NJ, #10); seguido por Fort Lee (NJ, #17) y Massapequa (NY, #20). El estudio definió como “suburbio” a las poblaciones ubicadas entre 15 y 45 minutos en automóvil afuera de las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos.

El análisis de SmartAsset evaluó el nivel de seguridad y bienestar de una comunidad comparando variables como las tasas de delitos violentos y contra la propiedad, el ingreso anual, costos, consumo excesivo de alcohol y las muertes en vehículos motorizados y por sobredosis de drogas.

“Para ayudar a medir el valor del costo de vida local también se consideró la asequibilidad de la vivienda en los vecindarios más seguros”, agregaron los investigadores, citados por Fox News.

Lehi (Utah) quedó en el primer lugar: tiene la menor tasa de consumo excesivo de alcohol en todo el estudio (9%) y niveles particularmente bajos de delitos violentos y contra la propiedad. En el estado Maryland, Bethesda y Rockville obtuvieron el 2do y 4to lugar a nivel nacional. Entre ambos, Layton (Utah) ocupó el 3er puesto. En el último (#360) se ubicó Bernalillo (Nuevo México). La lista completa en detalle puede revisarse aquí.

Las zonas seguras no están exentas de sobresaltos. Por ejemplo, este mes un hombre de 31 años admitió a la policía haber matado a puñaladas a su anciano padre en su hogar en Ridgefield, tranquila localidad de Connecticut que no había tenido un homicidio desde hacía más de dos décadas, en 2003.

En Nueva York la pandemia, el clima anti policial y la reforma penal han sido identificados como factores que dispararon el crimen desde 2020. En una encuesta de este año apenas 30% de los residentes calificaron positivamente la calidad de vida en NYC y sólo la mitad dijo que planeaba quedarse viviendo aquí durante los próximos años.

En septiembre pasado un sondeo de Siena College identificó el crimen (73%) entre las mayores preocupaciones de los neoyorquinos. Según otra alarmante encuesta 70% de los habitantes de NYC temen que serán víctimas de un hecho criminal.

En diciembre el Censo confirmó que Nueva York fue el estado que más perdió población en mudanzas tras la pandemia. En 2022 Nueva York quedó con un curul menos en la Cámara Baja del Capitolio Nacional debido a esa disminución demográfica, que se venía manifestando antes de la pandemia y se aceleró desde entonces.

La mitad de las familias en la ciudad de Nueva York carecen de ingresos suficientes para sobrevivir sin ayuda del gobierno, parientes o la comunidad, alertó en marzo un informe de United Way y The Fund for the City of New York (FCNY).

Los altos costos no sólo están afectando a las familias, sino también a los solteros: otro estudio reciente de SmartAsset reveló que NYC es donde se necesita la mayor cantidad de dinero para vivir “cómodamente” como individuo: $66.62 dólares por hora o un salario anual de $138,570.

Nueva York es también una de las seis ciudades de Estados Unidos donde una familia promedio debe ganar más de $300,000 dólares anuales para criar “cómodamente” a dos hijos: $318,406 para ser exactos. Pero los altos costos no garantizan bienestar en la “capital del mundo”: en otro sondeo de este año apenas 30% de los residentes calificaron positivamente la calidad de vida en NYC y sólo la mitad dijo que planeaba quedarse viviendo aquí durante los próximos años.