Escándalo en Argentina: Equipo metió 12 jugadores a la cancha durante unos segundos de partido

Un hecho insólito se dio en el partido válido por la Fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina que Deportivo Riestra le ganó 2-1 a Sarmiento de Junín en el estadio Guillermo Laza, el elenco dirigido por Cristian Fabbiani jugó con 12 jugadores por unos instantes.

Ocurrió en el epílogo, después de que uno de los futbolistas del Riestra no saliera de la cancha para ser sustituido por un compañero que sí entró.

Ni el árbitro Facundo Tello ni sus asistentes Lucas Germanotta y Maximiliano Castelli se percataron de esta irregularidad.

Además, el cuarto juez Fernando Marcos tampoco lo percibió, y no llamaron desde el VAR Jorge Baliño y Diego Verlotta. Fue por esto que los jugadores del equipo visitante armaron un ataque mientras su rival estaba defendiendo con 11 futbolistas de campo más el arquero.

Lo curioso fue que tanto Fabbiani como sus ayudantes de campo trataron de avisarle al referí de la singular situación para reubicar a sus elementos en cancha.

Fue a los 39 del segundo tiempo: Guillermo Pereira y Delfor Minervino debían reemplazar a Jonathan Goitía y Brian Sánchez, quien no llegó a ver el cartel con su dorsal y se desentendió por completo de la modificación.

LO MÁS INSÓLITO DEL AÑO: RIESTRA DEFENDIÓ ¡¡CON 12 JUGADORES EN CANCHA!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/fhOQ16jLsR — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2024

Joaquín Gho había puesto en ventaja a la visita en el minuto 11, pero Brian Sánchez (entró a los 30 del primer tiempo en lugar de Pedro Ramírez) marcó el empate sobre el cierre de la etapa inicial. A falta de 8 minutos para el final, Jonathan Herrera sentenció el pleito a favor del dueño de casa.

El reglamento de la IFAB se expresa en su artículo 3 sobre las sustituciones y aclara que “el suplente solamente podrá entrar al terreno de juego mientras el juego esté detenido; por la línea central; después de que el jugador al que deba reemplazar haya abandonado el terreno de juego; y tras recibir la señal del árbitro”. Al mismo tiempo que subraya: “Las sustituciones serán efectivas cuando el suplente entre en el terreno de juego”.

Aunque no sucedió, también existe un apartado (3.9) que habla sobre la chance que haya un “gol marcado con una persona no autorizada en el terreno de juego”. Allí advierte que esta reglamentación entrará en vigencia “si después de anotarse un gol y antes de reanudarse el juego, el árbitro constatara que una persona no autorizada se hallaba en el terreno de juego en el momento de marcarse el gol y esa persona interfería en el juego”.

“El árbitro deberá anular el gol si la persona no autorizada era: un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico del equipo que marcó el gol; se reanudará el juego con un tiro libre directo desde la posición de la persona no autorizada”, advierte.

Como contrapartida: “El árbitro deberá conceder el gol si la persona no autorizada era: un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico del equipo que recibió el gol; un agente externo que no interfirió en el juego”. Aunque “en todos los casos”, el juez “ordenará que la persona no autorizada salga del terreno de juego”.

