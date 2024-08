Tom Cruise encabeza reparto de la nueva cinta de Alejandro González Iñárritu

La próxima película del director mexicano Alejandro González Iñárritu ha dado uno de los pasos más importantes rumbo a su desarrollo: la revelación de su elenco, el cual estará comandado por Tom Cruise.

De acuerdo con lo difundido por el medio especializado Deadline, el dos veces ganador del Oscar por Mejor Director tendrá, como cabeza de reparto, al aclamado actor estadounidense. Aunque el nombre del intérprete de “Top Gun” ya había sido mencionado y vinculado al creador latino, su participación, finalmente, se ha hecho oficial.

Aunado al talento de Cruise, quien también tomará el rol como productor, se revelaron los nombres de la doblemente nominada al Oscar, en 2024, por las cintas “Anatomy Of A Fall” y “The Zone Of The Interest”, Sandra Hüller, y el reciente ganador del premio a Mejor Interpretación Masculina en el Festival de Cine de Cannes por “Kind of Kindness”: Jesse Plemons.

The cast for Alejandro G. Iñárritu's next movie has been revealed:



• Tom Cruise

• Riz Ahmed

• Sophie Wilde

• Sandra Hüller

• Jesse Plemons

• John Goodman

• Michael Stuhlbarg



The film follows the most powerful man in the world who tries to prove he is humanity’s savior… pic.twitter.com/jOqNQ9zDqn — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 23, 2024

La actriz alemana se ha convertido en una de las artistas con mayor proyección internacional tras sus destacadas actuaciones y su innegable talento. En tanto, el estadounidense se ha convertido en uno de los actores con mayor presencia gracias a su participación en destacados proyectos como “The Killers of The Flower Moon” y “The Power Of The Dog”, por el cual obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Actor de Reparto.

¿Quienes complementan el reparto?

Además de Cruise, Hüller y Plemons, la nueva cinta de González Iñarritu también contará con el talento del talentoso actor Michael Stuhlbarg, reconocido por su papel en cintas y series como “Call Me By Your Name”, “The Shape of Water”, “Dopesick”, así como al nominado al Oscar por “The Sound of Metal” Riz Ahmed.

Tom Cruise and Alejandro González Iñárritu aboard a large sailboat sail the waters of Mallorca, presumably preparing the film director's next film



11/05/24 pic.twitter.com/ZW3FUvCc5D — 🐤 (@hsufhkshndk11) May 14, 2024

El resto del reparto lo conforman el icónico actor John Goodman, “The Flight”, “Argo”, y la actriz Sophie Wilde, quien logró gran notoriedad en 2023 gracias a su papel dentro de la cinta de terror “Talk To Me”.

¿De qué tratará la nueva película de Alejandro G. Iñárritu?

De acuerdo con lo revelado por el mismo medio, la cinta del director de “Amores Perros” narrará la vida de un hombre, conocido como el más poderoso del mundo, que intenta demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que se desate el verdadero caos.

Aún sin una fecha exacta de estreno o, incluso, de arranque, la cinta contará con la colaboración de Warner Bros. y Legendary Entertainment. Respecto al guion de la producción, la cual tampoco tiene un título, este fue realizado por el mismo Iñárritu, Nicolás Giacobone, quien trabajó anteriormente con el mexicano en “Birdman” y por el que se llevó el Oscar a Mejor Guion Original, así como la destacada escritora latina Sabina Berman.

