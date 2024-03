María Rojo exhibe supuestos malos tratos de Alejandro González Iñárritu a extras de “Bardo”

Con varias décadas de trayectoria artística, María Rojo ha trabajado con grandes actores y directores; sin embargo, se resiste a estar en un proyecto a cargo de Alejandro González Iñárritu y revela la poderosa razón.

En entrevista con el programa de YouTube de Jorge “EL Burro” Van Rankin, la actriz se sinceró acerca del escándalo en el que el cineasta se vio envuelto en el 2021 cuando fue acusado de maltratar a los extras de su película “Bardo” y confesó que, aunque admira su trabajo, no podría colaborar con alguien que no cuida a su elenco.

“Sí me gusta su trabajo, lo siento, pero no podría trabajar con él. Es un genio, pero un genio no debe tratar mal a la gente que trabaja para él, más si eres tan inteligente como él. No debe tratarla mal ni hacer un infierno de todo lo que filma”, dijo María.

Para finalizar, la primera actriz reconoció que, aunque nunca estuvo en contacto con los actores que acusaron a Iñárritu, sí pudo enterarse de todas las cosas que el director les hizo, incluso de la demanda que le hicieron al mexicano por aparentemente tenerlos horas en la misma posición y no dejarlos comer ni ir al baño.

