Laura Bozzo: ¿qué dijeron del cambio que sufrió en su rostro?

Varios usuarios reaccionaron al cambio que sufrió Laura Bozzo en su rostro, quien decidió operarse para un refrescamiento de su imagen.

En el programa La Mesa Caliente compartieron un video de la peruana y hubo muchos mensajes en los que hablaron de cómo quedó la conductora de Laura en América.

“Se ve muy bien y eso que todavía no le ha bajado la hinchazón”, “Es y siempre será guapísima. Ya quisieran miles de mujeres aceptar la belleza en cada etapa como Laura lo ha hecho”, “Para eso trabaja, para darse sus gustitos”, escribieron en los comentarios.

En entrevista con La Mesa Caliente dijo que por ahora no quería que la vieran por la hinchazón y además siente que no es el momento para mostrarse así.

Confesó que se siente mucho mejor luego de la cirugía porque es un tratamiento que no es muy invasivo, pero la ayudó a verse más fresca.

“Ahorita lo que necesitaba era colágeno”, indicó.

Laura Bozzo dijo que será un cambio progresivo con varios productos, que le ayudarán a eliminar algunas arrugas.

“Parezco loca, pero no quiero que me vean la cara hasta que esté el miércoles en La Mesa Caliente”, comentó.

Algunas presentadoras como Verónica Bastos indicaron que es de valientes que haya declarado así, pues las mujeres intentan guardarse un poco para evitar comentarios. “Gracias por aceptar mostrarnos un poquito de tu rostro y sabemos que vas a estar bien y qué valiente que vienes al programa”, dijo.

Por su parte, Giselle Blondet comentó que es un ejemplo importante que la peruana se muestre al público poco después de una operación, pues muchos asocian ir al quirófano como algo que no está bien.

Andrea Meza coincidió con su compañera y afirmó: “La sociedad se ha hecho como un tabú de que la mujer o el hombre se haga algún tipo de arreglo y lo ven como que ya no eres natural o que estás cambiando algo de ti, cuando la realidad es que no tiene nada de malo, si hay algo que no te hace sentir a gusto y tú tienes la posibilidad de hacer algo al respecto”.

Bastos dijo que lo lamentable es cuando hay quienes se desfiguran los rostros y por eso considera que debe aceptarse algunos comentarios por parte de la gente, sin caer en el hate.

Las conductoras coincidieron en que lo importante es que cada quien se sienta bien consigo mismo, bien sea con o sin operaciones.

