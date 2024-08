Francisca recibe halagos en Instagram con su estilismo 

Francisca, de Despierta América, publicó en su cuenta en Instagram un video en el que mostró sus rizos aún más definidos, logrando varios halagos por parte de su audiencia.

Luciendo un vestido verde de flores, la conductora del show matutino de Univision dejó un mensaje para sus seguidores.

“¿Y ahora qué hago? ¡Hola, hola! ¡Feliz lunes! Me definí el cabello usando el método twist (trenzas en dos) me encanta el resultado. Lo único es que no sé que hacer para que me dure así de lindo para mañana… ¿Algún truco que ustedes conozcan que me puedan compartir para mantener el peinado, mis chicas?”, escribió en la publicación que hizo este 26 de agosto en su perfil.

El estilismo de Francisca

Muchos de sus seguidores quedaron encantados con este look y por eso le escribieron mensajes como: “La mejor decisión, dejar tu pelo al natural, hermosísima”, “Pero qué bella”, “Me encanta”, “Hermoso tu pelo, Dios lo bendiga, refréscalo con un poco de leaving disuelto en agua con un atomizador. Luego aplicas unas gotitas de aceite de tu preferencia en las puntas para sellar y lista para seguir”.

También hubo quienes le escribieron: “Wow, qué rizos tienes, envidia de la buena. Dios te lo bendiga”, “Deja tu cabello con libertad de expresión”, “Bella piel canela”, “Bella, qué hermoso”.

En el 2022, Francisca fue noticia luego de que hablara de su cabello en el programa Despierta América, en el que además decidió cortarlo y aceptarlo como es.

“Uno de mis más grandes miedos y complejos ha sido mi cabello, crecí sintiéndome fea, sentí que debía acercarme al estereotipo de belleza, me podían permitir sentirme por un ratico bonita… A los 11 años le pedí a mi mamá que me regalara un alisado de cabello porque no quería tener ‘pelo malo‘”, dijo en ese momento.

Además de esto, comentó: “Después de que nació Gennaro me di cuenta de que la belleza va más allá de tantas cosas, y el día de hoy yo quiero hacer las paces con esa niña, y decirle a esa niña que es hermosa, que es perfecta… Hacer las paces con mi cabello que le he hecho de todo, mientras más estirado, más estirado esté más bella me siento”.

