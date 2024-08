Miss Universo 2024: una candidata anuncia que está embarazada y no irá al concurso

Andrea Radfor, quien iba a representar a Guatemala en el Miss Universo 2024, tuvo que renunciar a la corona porque está embarazada.

En un video que compartió en su cuenta en Instagram habló de esta importante noticia, que la dejó fuera de la edición que este año se celebrará en México.

“Siempre me he sentido muy orgullosa de ser guatemalteca, desde pequeña mi sueño fue poner en alto el nombre de mi país y dar a conocer internacionalmente sus maravillas y riquezas”, comentó.

La reina de belleza dijo que se siente agradecida con sus compatriotas por el apoyo que le han dado. “Su amor y cariño lo atesoro por siempre, gracias por ser la familia hermosa que cada día me impulsa a ser mejor y a seguir adelante”.

Indicó también que está por empezar una historia maravillosa en su vida. “Estoy a punto de embarcarme en un viaje igual de maravilloso y bendecido, el de ser madre. Sí, mi familia crece y junto a la persona que amo estamos esperando la llegada de nuestro primer bebé. Quiero agradecerles por cada aplauso, cada palabra de aliento, cada oración que sentí como un abrazo desde lejos”, añadió.

Además de esto, agradeció: “Mi familia guatemalteca, hoy quiero agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarme en cada sueño y cada logro que hemos vivido juntos. Quiero contarles que ahora emprendo otro sueño anhelado, el de ser madre. Mi amor por ver crecer a Guatemala ante el mundo no se detiene y ahora estaré más inspirada, con más fuerza y muy bien acompañada. Quiero compartir con ustedes como familia esta noticia que me llena de emoción y alegría, pero también agradecerles por cada muestra de cariño, por todo el apoyo que me impulsa a seguir adelante. Los queremos mucho”.

¿Quién representará a Guatemala en el Miss Universo?

Tal como dicta las reglas del certamen, la primera finalista debe ostentar la corona en caso de que la ganadora no pueda hacerlo.

La organización del concurso compartió en su cuenta en Instagram un comunicado en el que compartieron la noticia.

“Ana Gabriela Villanueva Jolón se convierte en la nueva Miss Universe Guatemala 2024 y representará a Guatemala en Miss Universe en noviembre próximo en México”, indicaron.

Explicaron que la joven, de 22 años y originaria de Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, es hija de padre mexicano y madre guatemalteca y estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales.

