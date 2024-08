Ivonne Montero responde tajante a quienes la critican

Ivonne Montero resaltó la importancia de promover una cultura de respeto y empatía en las redes sociales, donde las críticas constructivas sean bienvenidas, pero los ataques personales resulten inaceptables. A través de su mensaje, busca inspirar a otros a ser más amables y reflexivos sobre cómo se comunican en estos espacios, recordando que detrás de cada publicación hay una persona con emociones y sentimientos.

“Este mensaje va dirigido para todas aquellas personas que escribieron sus comentarios en el último posteo que subí ayer en donde estoy en un terraza maravillosa en la Ciudad de México con un amanecer espectacular detrás de mí y con una canción que acompaña este posteo”, comenzó diciendo en un video compartido en Instagram.

La destacada actriz no pudo quedarse callada ante las opiniones constantes en su contra: “Me doy cuenta de la cantidad de comentarios criticando el maquillaje que yo llevo en ese momento y de verdad qué increíble que podamos ver solamente la parte negativa, las ganas de molestar, las ganas de sentirte bien criticando a alguien más. A mí solamente me queda decir, ¿qué jodidos te importa cómo me maquillo yo? Estoy segura de que toda la gente después de 25 años de carrera que yo tengo ya saben cómo soy”.

Este tipo de situaciones pone sobre la mesa una vez más la necesidad de fomentar un entorno digital más saludable y de erradicar el ciberacoso, promoviendo así una convivencia en línea más positiva y enriquecedora.

“Ya saben que soy una persona que le gusta arreglarse, que le gusta siempre estar bien arreglada. Si te gusta o no te gusta guárdatelo, no te estoy pidiendo tu opinión. Estoy compartiendo un mensaje de tranquilidad, de paz después de todo lo que he vivido con el tema de la cirugía de mi hija y muchas de las personas lejos de realmente apreciar las cosas bonitas o buenas de la vida es mejor criticar porque es lo que te llena el corazón, es lo que te llena el alma: criticar, juzgar, ofender”, añadió visiblemente incómoda.

Video en el que critican a Ivonne Montero

“Eres hermosa, pero no te maquilles tanto”, “Estás bella, no dejes que nadie empañe tu vida con críticas que no tienen fundamento”, “Si te vas a hacer un maquillaje tan fuerte aprende hacerlo. Ese estilo es horrible”, “No soy fan del maquillaje cargado, ella es hermosa con o sin maquillaje tiene un rostro perfecto”, “Ese maquillaje es demasiado, los ojos se te ven como asustados”. “Quítate ese piercing de la boca, cambio un poco el maquillaje”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

