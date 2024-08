Laura Bozzo respondió a quienes la critican por la transformación en su rostro 

Siempre frontal. Laura Bozzo contestó a quienes la critican por los cambios que hizo hace poco en su rostro para lucir más fresca.

En una entrevista con el programa Pica y Se Extiende, la conductora peruana contestó a quienes le han dejado mensajes negativos por la operación que decidió hacerse.

“El día que no me ataquen será que he fracasado. Díganme fea, momia, pero lo que importa es que yo me siento bella y eso es lo que cuenta”, afirmó la noche de este 25 de agosto en el programa que transmite la cadena de televisión Telemundo.

Carlos Adyan, quien conduce el show junto a Lourdes Stephen, le preguntó a Laura Bozzo cómo va con sus planes en el amor. Ante esto, contestó: “Todavía no ha llegado uno que sea de mi talla, tal vez, en algún momento, o tal vez en La Casa de los Famosos: All Star”.

Poco después habló de este proyecto, un reality show en el que participó con éxito en su segunda temporada y ahora pareciera que está dispuesta a brillar nuevamente en esta edición tan especial.

“Acá esta señora está preparada para todo, ábranse, perras, que llegó la mera, mera, acá está”, adelantó.

Indicó que no le interesa hacer amistad dentro de la casa. “Laura Bozzo va a ganar porque este es su último reality, va a divertir a la gente, la va a hacer reír, a mí no me interesa hacer amistades allá adentro, a mí lo que me interesa es el público, llevar un contenido que se mueran de la risa porque para eso va la momia”.

Lourdes Stephen aprovechó la entrevista para preguntarle de otro tema y fue sobre la ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto, algo de lo que en muchas ocasiones opinó la peruana.

“Yo ya he tenido un juicio con este lío, pero la verdad, para ser sincera, no me sorprende, porque yo siempre he dicho que cuando empieza mal, termina mal, y también creo en el karma, yo siempre digo mujeres que se meten en medio de relaciones, siempre terminan mal, ¿saben por qué? Porque uno cosecha lo que siembra”, afirmó.

