Rodner Figueroa comienza sus vacaciones en silla de ruedas

Rodner Figueroa está en Grecia disfrutando de las bellezas de Mykonos, sin embargo este maravilloso viaje empezó con “mal pie” porque en el aeropuerto fue captado en silla de ruedas. Tan fuerte fue el impacto o el golpe en sí que durante todo el viaje el conductor tuvo que ir poniéndose hielo.

Sin embargo, en medio de una mala experiencia tiene la bendición. Porque muchas personas que lo vieron así en el aeropuerto reaccionaron bien, tanto que una señora hasta se acercó a él para hacer oración por su rodilla; ella hizo en sí una oración de sanación.

Sobre lo que le pasó, Figueroa prácticamente abrió una bitácora en IG en donde explicó: “Justo antes se salir al aeropuerto me lastime la rodilla y luego de chequear mi equipaje me si cuenta que no podía doblar la rodilla derecha y que me dolía mucho al caminar”.

“No me quedó más remedio que pedir asistencia en silla de ruedas y las operadoras se portaron cómo unas reinas conmigo. El vuelo saliendo de Miami se retrasó 5 horas y perdimos todas las conexiones en Madrid y Atenas para llegar a Mykonos”, agregó el comunicador.

“Se suponía que llegaríamos a las 6:30 pm y terminamos aterrizando a la medianoche. Cómo se imaginarán la altitud empeoró la inflamación y por ende el dolor. Tenía dos opciones quejarme y pasarla muy mal, u optar por llevar este viaje con la mejor actitud. Opté por la segunda”, concluyó.

De momento, como bien él dice, se encuentra en Mykonos tratando de disfrutar de todo esto con la mejor actitud.

