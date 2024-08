Yordi Rosado subió un video desde el quirófano

Yordi Rosado ha generado revuelo en sus redes sociales al compartir un video en el que se le ve en el quirófano, lo que llevó a muchos de sus seguidores a alarmarse. Sin embargo, el clip no es reciente; corresponde a una vasectomía que se realizó hace seis años. El conductor y productor decidió revivir este material mientras se recupera de una reciente cirugía de rodilla.

El mexicano explica que su decisión de hacer la vasectomía fue motivada por un sentido de responsabilidad, destacando la importancia de planificar y cuidar de su familia. Además, aprovechó para aclarar que se encuentra bien, resaltando su intención de informar a sus seguidores sobre su experiencia y las razones detrás de este procedimiento.

“Estoy en el quirófano porque decidí hacerme la vasectomía y este asunto tiene que ver mucho con la paternidad responsable, pues bueno cuando también tienes hijos ya más grandes, yo tengo 44 años, pues después más que su papá voy a parecer su abuelito”, expresó en un video que subió a las redes sociales.

En su perfil de Instagram supera el millón de seguidores, y aprovechó para explicar parte lo que estaban realizando los especialistas para no generarle ninguna molestia, al tiempo que permanecía con oxígeno y acostado en una camilla: “Me sedaron completamente porque soy muy sensible y necesitan que no se mueva uno… estoy sintiendo”.

De esta forma, Rosado combina la atención médica con la interacción con su audiencia, abordando temas de salud y responsabilidad familiar de una manera abierta y sincera.

Internautas reaccionan al procedimiento de Yordi Rosado

Los usuarios de la red social de la camarita de inmediato comenzaron a comentar el video que el presentador de televisión subió, y mientras algunos se burlaron de él, otros comenzaron a referirse a su edad por decir que tiene 44 y según Google en octubre cumplirá 53 años.

“Qué exageración con oxígeno y gorro ni que fuera cesárea”, “44? Yo era niña cuando lo veía en otro rollo y ya tengo 44”, “Esa fue pitoplastia, las vasectomías se las hacen sin bisturí y sin anestesia invasiva”, “Eso es ser una pareja responsable”, “En serio Yordi haciendo un video en pleno quirófano? Nombreeeee para todo hay un límite señor”, “Es video nuevo pensé que tenía otra edad según Google, pero que todo le salga bien”, “A nadie le importa eso y menos que fue hace más de 6 años. Qué necesidad de vistas”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

