Yordi Rosado habría sido regañado en Televisa por entrevista con Luis de Llano

El programa de Yordi Rosado en YouTube se ha convertido en uno de los más exitosos, sin embargo, no ha estado exento de la polémica ahora por las declaraciones que hizo el productor Luis de Llano, pues confirmó que sí había tenido una relación de noviazgo con Sasha Sokol mientras los dos formaban parte de Timbiriche, ella como cantante y él como creativo.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que, convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver y nada que ver y se acabó”, confesó.

La relación duró solo seis meses, según de Llano, pero admitió sí haber sentido afecto por Sokol: “Yo no sé si se enamoró de mí o no, pero yo sí estaba enamorado un rato así, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente”, comentó.

Tras esas revelaciones la controversia se desató, ya que un par de días después Sasha rompió su silencio y en sus redes sociales acusó al productor mexicano de haber abusado de ella.

“Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39” Sasha Sokol

“Era claramente una niña. Estuvimos juntos casi cuatro años. Mi familia se enteró y se volvieron locos, y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad”, escribió en un largo post.

La publicación atrajo la atención de la Fiscalía de la Ciudad de México, que pidió a la artista ponerse de inmediato en contacto para dar seguimiento al caso.

Además, ha salido a la luz que Yordi ha recibido presión por parte de empresas, mánagers, publirrelacionistas y los mismos famosos que se quejan con Televisa para que lo que vaya a transmitir el conductor pase por un proceso de edición.

“Nos cuentan que en Televisa lo regañaron. Están ejerciendo presión en la televisora de San Ángel para que lo que vaya a transmitir el conductor en el canal Unicable, vaya editado, algo que, por supuesto, no agradó en lo absoluto a Yordi”, difundió ‘El Universal’.

“Saben que en su canal de YouTube no pueden limitarlo, pero piden que por lo menos lo que vaya en TV sí sea supervisado”, agregó el medio en su portal.

Asimismo, supuestamente se quejaron de que Yordi les ofrezca alcohol a sus invitados, porque consideran que esto también provoca que los famosos se relajen y hablen de más.

Con su experiencia y cercanía con varias celebridades, Yordi Rosado ha entrevistado a diversas personalidades durante un segmento de más de una hora, tiempo en que, cada uno de sus invitados le ha revelado datos inéditos.

Otro caso fue el de Roberto Palazuelos, quien confesó haber disparado un arma de fuego y hubo dos muertos en el lugar donde se encontraba.

