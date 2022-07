Yordi Rosado reveló los detalles de una experiencia paranormal que lo llevó al psicólogo

El mexicano Yordi Rosado recientemente contó una experiencia paranormal que vivió cuando fue niño, hecho que dejó a más de uno asombrado luego de él haber ofrecido varios detalles, pues al final de la situación sus padres tuvieron que llevarlo a un psicólogo para que lo ayudaran a superar aquella vivencia que lo marcó por mucho.

“Me acuerdo que un día tendría como unos seis años y me despierto, paso de mi cuarto al cuarto de mis papás. De repente me paro y veo una señora volando con un vestido blanco, vaporoso, como nos imaginamos a La Llorona”, manifestó el productor en ‘De Noche Todo Pasa con Yordi Rosado’.

“Siento que me agarra en sus brazos y me empieza a levantar, y yo un grito… Mi papá se paró como loco, mi mamá se despertó, me ven en el piso y yo ‘Una señora me agarró“, siguió agregando el conductor reconocido por los programas de espectáculos en los que sido talento.

A su vez, dijo que en medio de ese hecho paranormal sus representantes se vieron en la necesidad de llamar a la policía para que revisaran el domicilio. Sin embargo, no vieron nada extraordinario pero las autoridades quedaron perplejas al ver la magnitud del llanto de Yordi cuando tan solo era un pequeño.

“Tan real me vieron que mi papá llamó a la policía, empezaron a buscar en la casa, ‘no es posible que este niño esté llorando de esta manera… me acuerdo que estaba sentadito contra la cabecera y de repente veo como un duende que se asoma en la puerta y me hace ‘vas a ver‘”, manifestó el autor mexicano.

Relató que vivió gran parte de su niñez con traumas, y es que casi todos los días se levantaba nervioso por las cosas que ya había pasado.

“Me asustaba bien cañón. Esto no lo he dicho mucho, pero desde chavito me tuvieron que llevar al psicólogo del miedo que tenía. Tenía un miedo a la oscuridad perrísimo, entonces en las noches me despertaba y corría al cuarto de mis papás. Todas las noches me paraba con terror”, agregó.

