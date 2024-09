Andrea Meza critica al Miss Universo por unas fotos de Sheynnis Palacios

Unas fotos de Sheynnis Palacios con un guepardo causaron la molestia de Andrea Meza, Miss Universo 2020. En la publicación, la presentadora mexicana criticó el concepto de esta sesión y el uso del felino para este contenido.

La publicación que hizo el concurso mostraba Miss Universo a la actual reina disfrutando de África.

“Sheynnis Palacios se sumerge en la naturaleza africana y encuentra en la sabana su feroz reflejo: el guepardo, su compañero salvaje y libre. #tbt”, escribieron.

En el mensaje, añadieron: “De la domesticación a la vida en la naturaleza, estos guepardos fueron rescatados de un hogar y ahora prosperan en la sabana con el cuidado humano. Su historia es un recordatorio conmovedor de la importancia de proteger y preservar la libertad animal”.

Andrea Meza, sin embargo, consideró que no está bien que la actual reina de belleza se haya tomado estas fotos y por eso comentó: “Sheynnis espectacular reina como siempre, pero que pena que la pongan a posar con un animal salvaje que no tiene porque estar en una correa ni debería ser amaestrado para convivir con humanos. Esos animales son libres, come one, Miss Universe, we are better than this”.

Sus palabras causaron mucho revuelo entre algunos usuarios que la apoyaron y otros que consideraron que su llamado estaba fuera de lugar, pues se trata de animales rescatados.

Debido a algunas críticas que se generaron en contra de Meza, la también modelo tuvo que salir a aclarar en la misma publicación: “Miss Universe es obvio una marca que respeto y que me encantaría que pensaran 2 veces en cuál es el error de hacer esto y de promoverlo. Aparte cero es en contra con Sheynnis, esto no es personal yo a ella la quiero y respeto mucho”.

La insistencia de Andrea Meza fue que una plataforma como el Miss Universo debe aprovecharse para enviar mensajes transformadores para la sociedad y a su juicio con estas fotos se está haciendo todo lo contrario, pues se promueve que se tomen fotos con animales salvajes.

