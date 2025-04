Los Latin Grammy 2025 ya tienen fecha y serán en Las Vegas

La fiesta de la música latina regresa a Las Vegas. Y sí, hablamos nada más y nada menos que de la 26ª edición de los Latin Grammy, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, así lo anunciaron los organizadores este martes.

Después de una breve escapada internacional a Sevilla, España, en 2023 y la celebración en Miami el año pasado, los Latin Grammy vuelven a su casa más recurrente. Este regreso a Las Vegas será la 15.ª vez que los premios se celebran en la capital del entretenimiento.

“Nos enorgullece llevar nuevamente la pasión y creatividad de la música latina a Las Vegas“

“La ciudad ha recibido a los Latin Grammy a lo largo de los años, y esperamos vivir otra gran Semana Latin Grammy celebrando la música latina y a sus creadores”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación..

La ceremonia principal tendrá una duración de tres horas y será producida por TelevisaUnivision, transmitiéndose en todas sus plataformas a partir de las 8:00 p.m. ET/PT (7 p.m. Central).

Desde Univision también están emocionados: “Como el hogar de la música latina, estamos emocionados de presentar una cobertura sin precedentes de la 26 Entrega Anual del Latin Grammy a nuestra audiencia”.

“Esta noche icónica expondrá el extraordinario talento en la música latina, mientras destaca a los artistas visionarios, creadores e historias que están moldeando la cultura en Estados Unidos y alrededor del mundo”, expresó Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group en TelevisaUnivision.

Durante la Semana Latin Grammy, se realizarán diversos eventos en toda la ciudad, como la Ceremonia de los Premios Especiales, Leading Ladies of Entertainment, Latin Grammy En Las Escuelas, la Recepción de Nominados, el Best New Artist Showcase, la Gala de la Persona del Año y la Premiere, una ceremonia previa a la transmisión donde ya se empiezan a repartir gramófonos.

El proceso de votación ya tiene fechas definidas. La primera ronda comenzará el 28 de julio y terminará el 8 de agosto, mientras que la votación final irá del 1 al 13 de octubre.

Las nominaciones oficiales se anunciarán el 17 de septiembre a través de las redes sociales de La Academia Latina de la Grabación.

Así que ya sabes, si eres amante de la música latina, los Latin Grammy 2025 prometen una vez más poner el ritmo, la emoción y el corazón de nuestra cultura en el centro del escenario.

