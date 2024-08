Gabriel Soto aclara si le pasa una pensión a Irina Baeva

La ruptura sentimental entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha generado una serie de reacciones y controversias, especialmente considerando el tiempo que ambos pasaron juntos y su compromiso. La revelación de una “boda espiritual” por parte de la rusa, así como su descontento con el comunicado que dio a conocer el actor, ha generado especulaciones sobre la naturaleza de lo que fue su unión.

El mexicano sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y negó estar cubriendo algún gasto económico de su expareja de origen ruso: “No, no, no. La verdad es que ese punto no se ha tocado (de una pensión). Ahorita estamos en un proceso que no queremos hablar de ese tema. Estamos en un proceso (de sanación) sentimental más que nada”.

La convivencia de la pareja y su compromiso podrían calificar su relación como un concubinato de acuerdo con las leyes mexicanas, lo que plantea preguntas acerca de posibles obligaciones económicas tras la separación. Soto ha aclarado su postura respecto a esto, aunque no ha detallado si se le exigirá alguna pensión.

“Pasando un duelo. Un proceso duro, difícil, pero ahora sí que pasando el proceso y echándole ganas. No queda de otra. Desde antes, estábamos tomando una terapia y cada uno va a continuar su proceso de la terapia. Estar con mis hijas, antes que nada; con mi familia, mis primos, mis tíos”, detalló a casi un mes de haber revelado que la relación sentimental entre ellos finalizó.

Además, se han registrado especulaciones rumores sobre supuestos actos de maltrato por parte de Baeva hacia las hijas de Soto, aunque el actor ha rechazado estas acusaciones. En medio de esta complicada situación, Gabriel ha enfatizado su enfoque en el bienestar de sus hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda, y su continuidad en la terapia psicológica, lo que sugiere que está intentando manejar la separación de la mejor manera posible, apoyándose en su familia y el cuidado de sus niñas.

“Por supuesto que no; por supuesto que no. Somos gente adulta e inteligente y jamás permitiríamos violencia, de ninguna manera“, dijo para negar que los rumores de maltratos a sus hijas.

