Alicia Villarreal sobre el divorcio: “Es un proceso”

Alicia Villarreal ha tomado la difícil decisión de iniciar los trámites de divorcio con su esposo Cruz Martínez tras más de dos décadas de matrimonio. La cantante, quien recientemente promociona su tema ‘Mejor que tú’, se vio involucrada en un escándalo cuando se reveló una imagen de su pareja con otra mujer.

“A través de tantos años, en los matrimonios siempre han muchos altibajos. Quiero decirles que el divorcio no es un papel, es un proceso y en este momento me encuentro en él. Para llegar a eso se hizo el proceso, no se pueden tomar decisiones tan precipitadas, pero en el matrimonio hay muchos altibajos y estamos pasando, definitivamente por uno de ellos”, comenzó diciendo durante un encuentro con los medios de comunicación.

A raíz de esto, Villarreal expresó su intención de hablar de manera privada con Cruz para abordar la situación. Sin embargo, parece que la decisión de separarse ha sido la opción que ha optado tras 21 años de unión y dos hijos en común. La circunstancia ha generado gran atención mediática, y los fans de la artista han mostrado su apoyo en este momento tan complicado.

“Tengo una familia, tengo unos hijos, y como mujer responsable, como artista, a veces es difícil sobrellevar toda esta historia. Pero la gente ha crecido con ‘la güerita consentida’, me conocen desde niña, desde jovencita. Y he aprendido a ser esta mujer que soy hoy en día”, mencionó.

Parece que la situación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez ha sido muy complicada y ha atraído la atención de muchas personas. Al confirmar el fin de su relación, ella seguramente está buscando tomar decisiones que sean lo mejor para su bienestar. Este tipo de circunstancias suelen ser difíciles, especialmente en el ojo público.

“Es importante mostrarle a mis hijos, a mi hija, que puedo y me siento bien. Me siento bien, estoy bien, estoy avanzando con las cosas que tengo que hacer. Mis hijos tienen unos padres públicos, demasiado. Y las decisiones de nosotros pueden afectar a nuestros hijos”, agregó sobre la situación que atraviesa.

