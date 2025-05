Demócratas catalogan de una “vergüenza” y “estafa” plan presupuestario aprobado por republicanos en la Cámara

Nueva York – Líderes demócratas y organizaciones sin fines de lucro de distintos sectores cuestionaron la aprobación hoy del plan de presupuesto federal por parte de los republicanos en la Cámara de Representantes por significar un ataque a programas sociales como Medicaid de los que se benefician millones de personas vulnerables no solo en estados, sino en territorios.

La representante de Nueva York, Nydia M. Velázquez, dijo que la aprobación del paquete en horas tempranas de este día, tras una discusión a mitad de la noche, implica una “traición a las familias trabajadoras”.

“Los republicanos esperaron hasta la madrugada para sacar adelante este proyecto de ley porque saben lo profundamente impopular que es. Mientras las familias dormían, aprobaron un paquete cruel que otorga exenciones fiscales a los ricos y priva de apoyo a quienes más lo necesitan. En resumen, este proyecto de ley es una traición a las familias trabajadoras”, dijo la legisladora de origen boricua.

En el comunicado enviado a El Diario, Velázquez se refirió a datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) que estiman en unos 14 millones la cantidad de estadounidenses que perderían la cobertura de salud con los cambios legislativos aprobados en la Cámara Baja.

“Millones más verían aumentar sus costos. Solo en Nueva York, millones perderían cobertura y se recortarían $13, 500 millones de nuestro sistema de salud”, expuso la representante del Distrito 7.

Velázquez además mencionó el impacto que las medidas impulsadas por los republicanos tendrían en programas de asistencia alimentaria.

“Este proyecto de ley supone el mayor recorte a la asistencia alimentaria en la historia de nuestro país. Quitaría las comidas de las mesas de familias que ya luchan por sobrevivir. Nuevas estimaciones muestran que podría eliminar las comidas escolares para más de 18 millones de niños. Es vergonzoso”, resaltó la congresista.

“Deberíamos ampliar la atención médica, no recortarla. Deberíamos asegurarnos de que ningún niño pase hambre, no aprobar leyes que les quiten el almuerzo. Y deberíamos ayudar a las pequeñas empresas, no inclinar aún más la balanza a favor de las grandes corporaciones. Este proyecto de ley es una vergüenza. Haré todo lo posible para asegurarme de que no se convierta en ley”, concluyó.

Por su parte, Sylvia R. García, representante de Texas, repudió los recortes a programas como Medicaid, que, según añadió, son los más grandes en la historia de Estados Unidos.

“Desmantela el SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementario), atacando a las madres solteras y privando de alimento a los niños. Expulsará a las personas mayores de las residencias de ancianos. Empuja a los niños con discapacidad aún más a la marginación. ¿Y por qué? Para otorgar más exenciones fiscales a los donantes multimillonarios de Trump”, contrastó García.

A juicio de la demócrata, “la estafa presupuestaria de Trump y los republicanos es un Robin Hood al revés”.

“Quita a los pobres para dárselo a los ricos. Para colmo, este presupuesto aumentaría los impuestos a las familias con menores ingresos, a la vez que otorgaría beneficios a quienes menos los necesitan”, argumentó.

“El pueblo estadounidense está observando. Conoce la diferencia entre liderazgo y crueldad. No olvidará que los republicanos optaron por dar exenciones fiscales a los multimillonarios a costa de los niños, las madres, los adultos mayores y los trabajadores…”, puntualizó García.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama también la emprendió contra la mayoría republicana por entender que el plan fiscal pone en riesgo la vida de los estadounidenses más vulnerables.

“Los estadounidenses más vulnerables (familias, ancianos, personas con discapacidades) no podrán obtener el tratamiento, los medicamentos o la atención que necesitan para salvar sus vidas”, compartió Obama por la red social X.

Organizaciones sin fines de lucro se suman al repudio contra plan fiscal

Una de las organizaciones que también se pronunció en contra de la propuesta de ley que ahora pasó a la consideración del Senado fue UnidosUS.

Su presidenta y CEO, Janet Murguía, describió como “horrible, cruel e insensible” la legislación al contraponer las expresiones del presidente Donald Trump en respaldo al paquete legislativo.

“El ‘gran y hermoso proyecto de ley’ aprobado hoy por la Cámara de Representantes de EE. UU. es, de hecho, una ley horrible, cruel e insensata que no hace absolutamente nada por ayudar a nuestra economía ni a los millones de familias trabajadoras, incluidas las latinas, que conforman la gran mayoría de nuestro país”, planteó la activista.

Para Murguía, el plan hace precisamente lo opuesto a lo que Trump prometió durante su campaña: apoyar económicamente a la clase trabajadora.

“En marcado contraste con lo prometido por el presidente, este proyecto de ley les hará la vida mucho más difícil a la mayoría de los estadounidenses, recortando drásticamente los fondos para la atención médica, la alimentación y la educación mediante algunos de los mayores recortes en la historia de EE. UU., e incluso aumentando los impuestos a muchas familias de bajos ingresos. Recompensa al 10% de los que más ganan con ganancias, mientras que el 10% de los que menos ganan queda en peor situación, pagando más y perdiendo apoyos cruciales. Todo esto para que los estadounidenses más ricos obtengan sus exenciones fiscales y la administración pueda impulsar su caótica, maliciosa e infractora maquinaria de deportación”, añadió la portavoz de UnidosUS, al tiempo que emplazó a los legisladores a que tengan el coraje de detener el paquete.

Melissa Morales, fundadora y presidenta de Somos Votantes, coincidió en que Trump no está cumpliendo con su promesa de reducir los costos a los estadounidenses más necesitados ni de beneficiarlos económicamente.

“Si bien durante la campaña electoral se le prometió a la gente común que Trump y los republicanos reducirían los costos y harían que la economía funcionara para la gente trabajadora, la verdad es que solo favorecen a los ultrarricos y están dispuestos a dejar atrás a las familias trabajadoras. Este proyecto de ley no ofrece alivio; por el contrario, aumentará el costo de productos esenciales como la comida, el alquiler y la atención médica, dificultando aún más salir adelante para las familias trabajadoras, incluyendo a los latinos que trabajan duro. Para quienes ya luchan por mantenerse a flote con el aumento del costo de la vida, es un golpe que sólo profundizará la inseguridad económica”, indicó Morales.

Añadió: “Esto no es una victoria para la gente trabajadora que tiene que elegir entre el alquiler y la comida, o que están abrumados por deudas médicas y no tienen a quién recurrir. Estas son las personas con las que Somos se solidariza a diario, aquellas a las que los republicanos de la Cámara de Representantes han marginado para beneficiar a sus aliados multimillonarios. Los estadounidenses merecen un sistema tributario que invierta en la gente común, no en los multimillonarios. Una economía fuerte empieza por impulsar a la mayoría, no por enriquecer a unos pocos”.

La activista recordó los resultados de un sondeo que la organización divulgó, en marzo pasado, en los que 67% de los encuestados calificó la economía estadounidense como mala, y solo el 14 % dijo vivir cómodamente a nivel económico.

El estudio además arrojó que el 63% de los participantes cree que Trump prioriza a los ricos sobre las familias trabajadoras, mientras su gestión en el ambito económico fue valorada con una tasa de desaprobación neta de -13.

Evan Stone, cofundador y CEO de “Educators for Excellence” (E4E) o “Educadores por la Excelencia”, alertó que la legislación, como fue aprobada en la Cámara, se traduciría en el recorte de miles de millones de dólares para apoyar oportunidades educativas y el bienestar de alumnos.

Según Stone, la legislación obligaría a los estados y distritos a cubrir enormes déficits de financiación, especialmente para las escuelas que atienden a estudiantes de bajos ingresos.

“El programa de vales para escuelas privadas incluido en la legislación desvía $20,000 millones de fondos federales de los estudiantes de escuelas públicas a beneficios fiscales y becas que beneficiarán desproporcionadamente a las familias adineradas, como ha sucedido durante mucho tiempo con los programas estatales de vales. Estas escuelas no estarían sujetas a supervisión federal, no ofrecerían transparencia sobre los resultados estudiantiles y permitirían la discriminación contra estudiantes históricamente desfavorecidos. Mientras tanto, los estudiantes de distritos rurales, que a menudo carecen de acceso directo a escuelas privadas, tendrían acceso limitado a estos programas”, resaltó el CEO de E4E.

El portavoz además señaló que los recortes propuestos a SNAP y a Medicaid perjudicarían directamente a millones de estudiantes de escuelas públicas. “La mitad de los estudiantes dependen de Medicaid para su seguro médico, y el programa también financia al personal escolar esencial, como enfermeras, consejeros y profesionales de la salud mental. El recorte histórico al SNAP significa que millones de niños ya no calificarían para el programa, lo que les dificultaría acceder a comidas escolares gratuitas y les privaría de la atención y la nutrición que necesitan”, agregó.

Mini Timmaraju, presidenta y directora ejecutiva de “Libertad Reproductiva para Todos”, catalogó como “devastador” el impacto que tendrán las reducciones en fondos en la atención médica de millones de personas.

“Este proyecto de ley devastador privará de atención médica a millones de personas y podría cerrar los centros de salud de Planned Parenthood, un refugio seguro para muchos que buscan acceso a la atención médica reproductiva. Medicaid y Planned Parenthood son más populares que cualquier político, y los estadounidenses no aceptarán este ataque a su atención médica. Ahora tenemos la confirmación de que las promesas vacías de Trump de ‘salvar Medicaid’ fueron mentiras descaradas. La verdad es que el partido republicano les está quitando la atención médica a las familias y ellos sufrirán las consecuencias en las urnas de votación”, afirmó Timmaraju.

Center for American Progress planteó que, a pesar de que los republicanos afirman que el proyecto de ley protege a los niños, las personas con discapacidad y las personas mayores, los recortes federales a Medicaid obligarían a los estados a eliminar servicios críticos que afectan desproporcionadamente a estas comunidades.

“Cuando el aumento temporal de los fondos federales de contrapartida de Medicaid expiró en 2011, los primeros programas recortados por los estados incluyeron servicios domiciliarios y comunitarios (HCBS); servicios dentales o de prótesis dentales; suministros médicos o equipo médico duradero; terapia ocupacional, física o del habla; y servicios de cuidado personal para los afiliados a Medicaid, todos los cuales son utilizados principalmente por adultos mayores y personas con discapacidad”, apunta un reciente análisis de CAP

En cuanto a los nuevos requisitos laborales aprobados en la Cámara para elegibilidad a Medicaid, estos podrían costar hasta 449,000 empleos y provocar más de 15,400 muertes en los estados que han ampliado Medicaid cada año.

“Los intentos anteriores a nivel estatal han sido desastrosos y han demostrado que los requisitos de declaración de empleo provocan que las personas elegibles pierdan la cobertura debido a trámites burocráticos innecesarios, y que las consecuencias de estos requisitos pueden ser mortales”, explicaron desde la entidad.

En ese sentido, los datos que maneja la organización señalan que estos requisitos son especialmente perjudiciales para los trabajadores de los sectores manufacturero, agrícola y de servicios, debido a las altas tasas de rotación y los empleos estacionales. “CAP estima que 2.7 millones de trabajadores de estos sectores quedarían sin seguro durante el primer año de implementación, cifra que aumentará a un promedio de 3.4 millones de trabajadores cada año a partir de entonces”, precisó al hacer referencia a sus estudios.

La evaluación de CAP también concluyó que el 76% de los estadounidenses se opone a grandes recortes a Medicaid, incluyendo la mayoría de los votantes republicanos.

“Quitarles la atención médica a los estadounidenses de clase trabajadora para financiar recortes de impuestos a los más ricos, mientras se aumenta el déficit y se trasladan los costos a los estados, no es popular. El Congreso debería dejar de manipular la atención médica de los estadounidenses y, en cambio, centrarse en satisfacer las necesidades de la gente”, emplazó CAP.

El proyecto de presupuesto fue aprobado esta mañana con 215 votos a favor, 214 en contra y un voto “presente” (republicano). Dos republicanos votaron en contra del paquete. Tras el trámite en la Cámara, la legislación pasará ahora a la evaluación del Senado, donde se anticipa nuevas luchas por el contenido final.

Los republicanos lograron completar el trámite antes del fin de semana festivo por “Memorial Day” como se habían propuesto.

Entre otras cosas, la pieza legislativa incluye la extensión de las exenciones fiscales que Trump impulsó durante su primer mandato y añade nuevas reducciónes, como las exenciones a las propinas.

El paquete también dispone para un aumento en los fondos de control fronterizo a tono con el recrudecimiento de la política migratoria del presidente.

Entre los temas más divisorios del plan son las restricciones a los programas de asistencia alimentaria y sanitaria, tales como Medicaid.

Los datos de la CBO apuntan a que el proyecto de ley sumará $2.4 billones de dólares en 10 años a la deuda nacional, que actualmente se estima en más de $36 billones.

La mayoría republicana busca que las medidas sean aprobadas próximamente en el Senado para que Trump pueda firmar el paquete antes del 4 de julio o Día de la Independencia.

