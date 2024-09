El cumpleaños de León, el hijo de Carlos Calderón, conductor de Hoy Día

Carlos Calderón, conductor de Hoy Día, compartió en su cuenta en Instagram videos y fotos de la fiesta de cumpleaños de su hijo León.

En las publicaciones, el presentador mexicano dejó ver la temática de safari que eligieron para esta celebración.

Una de las cosas que más llamó la atención fue el pastel. “Miren esta obra de arte hecha con todo el amor, por @thecakegirl inspirada en la invitación a la fiesta de León, ¡1000 gracias por tantos detalles. Kristina! Y si ustedes quieren un pastel tan hermoso, como este no duden en contactar a esta exitosa repostera que nos representará en el próximo mes de la herencia hispana ¡de Puerto Rico para el mundo!”.

En otro video se vio cómo los invitados se divirtieron entre juegos, pintacaritas y más. Todo esto, con figuras de animales para amenizar la celebración.

El famoso subió también un video de la realización de la piñata que tuvo el niño, que tuvo como característica que no la golpearon y tampoco fue de algún personaje de caricatura.

Carlos Calderón envía un mensaje familiar

En otra publicación, el mexicano habló de la importancia de su familia, luego de las diferencias que tuvo en el pasado con su esposa Vannesa Lyon, actriz venezolana.

“¡Qué hermosos tres años siendo papá de León! He aprendido lo que significa proteger y amar a una familia, mantenernos fuertes, felices y unidos. A Vane y a mí, la fe nos ha guiado y el perdón ha sido nuestra mejor arma para renovar el amor. Gracias a quienes nos dan fuerzas, a los que nos han apoyado, que se han inspirado con nuestra historia, y a los que creen en nosotros”, escribió.

Además de esto, comentó: “A los poquitos que aún usan su voz negativamente, bendiciones. Nosotros seguiremos defendiendo lo que más amamos: nuestra familia. Te amo Vane. Te amo León”.

Por último, reflexionó: “El amor es paciente, es bondadoso. No tiene envidia, no es jactancioso, no es orgulloso. No deshonra a los demás, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo protege, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”.

