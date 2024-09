Henry Martín resalta el cambio de la selección mexicana bajo las órdenes del Vasco Aguirre

La selección mexicana ha registrado un importante cambio desde la llegada de Javier Aguirre como su nuevo director técnico y esto se ha visto reflejado de manera casi inmediata en su estilo de juego y especialmente en el estado anímico de todos los jugadores, quienes han mostrado su total apoyo al entrenador para poder tener el mejor rendimiento posible de cara a su participación al Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los que más ha resaltado el trabajo realizado tras la llegada del Vasco Aguirre es el delantero de las Águilas del Club América, Henry Martín, quien aseguró que es bastante estricto durante los entrenamientos pero afuera de los mismos es totalmente diferente y esto le demuestra el compromiso que posee con la selección mexicana.

“Es bastante estricto, es bastante serio en su forma de ser y trabajar, es totalmente otra persona a como lo es afuera y hay que adaptarse a ello. Viene para bien, hace falta otra persona de repente y viene bien”, dijo ante los medios de comunicación en la última práctica realizada por el equipo azteca.

Martín también habló sobre su regreso a la selección mexicana y descartó que se trate un hecho de justicia; afirmó que lo único que hace es tener el mejor rendimiento posible dentro de las Águilas del América y espera ahra llevar esa misma energía a los enfrentamientos del Tri para poder sumar victorias y mantenerse entre los elegibles para el Mundial de la FIFA.

“No se si justicia, pero como en todos lados, deciden los entrenadores, no los jugadores. Nos toca acatar órdenes o apoyar desde donde estamos. Muy contento de regresar y bueno, hagamos un buen papel para irnos contentos de aquí”, resaltó el capitán americanista.

Reglas del Vasco

Henry Martín también habló sobre dos puntos importantes que aplica durante los entrenamientos para evitar la desconcentración de sus jugadores, algo que respetó por el conocimiento que posee el estratega.

“Es muy serio y ordenado. Ya nos dijo las normas que él tiene y una de ellas es que no podemos usar teléfonos en la comida, los horarios ser puntual o te llevas una buena regañada, ya tocó ahí un par. Es algo bueno, te hace convivir aún más, normalmente cuando uno está en la mesa y tiene el teléfono no platicas y al no tener el celular te obliga quieras o no a interesarse en los demás y ser un poquito más de familia. Esperamos que esos cambios vengan para bien en el grupo. No pasa nada si media hora no tienes tu teléfono”, dijo.

“Una de las cosas que nos ha dejado claro es que, si nos van a ganar, van a sufrir para eso y es algo que están transmitiendo con su forma de ser y personalidad… ese carácter, esa garra de si nos van a meter gol, que les cueste. Eso es lo que trae Javier a la Selección. Nosotros vamos por todo y vamos a hacer historia, así nos plantea esas ideas”, concluyó.

