Carolina Sandoval luce vestido que causa disgusto a su mamá

Carolina Sandoval, presentadora venezolana de televisión, lució un vestido de transparencias que ha causado revuelo en su cuenta en Instagram, debido a lo seductora que lució con esta prenda de gala.

En un video que compartió la conductora de Siéntese Quien Pueda, que transmite Univision, mostró la reacción de su madre Amalia, quien no se mostró muy a gusto con la elección que hizo su famosa hija.

Luego de compartir cómo era esta vestimenta y mostrar el proceso que pasó para ponérsela, Carolina Sandoval contó a su numerosa comunidad de seguidores que después de los 50 años ha decidido ser más feliz y no detenerse en los comentarios de la gente.

Sin embargo, su mamá no piensa lo mismo, ya que cree que pudo vestirse de una manera más recatada.

La progenitora de Carolina Sandoval, también conocida como la Venenosa, no dudó en comentarle: “Perdóname, pero vuelves a hacer lo mismo. A mí no me gusta porque tú no tienes necesidad de estar mostrando la piel”.

Para completar su opinión afirmó: “Mi yerno va más bello que tú”.

Pero esta no fue la única reacción que se leyó, pues varios usuarios también dieron sus consideraciones sobre este vestido: “Noo, la cara de tu madre, no emitió palabras sobre el collar, su cara es un poema”, “Te ves bellísima, el color del traje, divino, el collar se te ve fantástico, regia, moderna”, “Bella y Nicky orgulloso, la cara de él lo dice todo”.

Otros usuarios comentaron: “Pues yo veo que te quedan muy lindo no es el vestido mi el cuerpo es la actitud mamita y a ella le sobra y eso es lo que no soportan de Carolina, su actitud le vale todo”, “Bellisima y tu esposo también, con todo respeto doña Amalia, su hija se ve fenomenal, la vida es una sola y si ella se siente feliz adelante”.

Carolina Sandoval se caracteriza por un estilo diferente, en el que tiene como norte aceptarse a sí misma, algo con lo que inspira a otras mujeres a ser más decididas con su cuerpo, sin importar el qué dirán.

