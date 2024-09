Elizabeth Gutiérrez comparte detalles de su nuevo hogar

La actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez ha abierto las puertas de su nuevo hogar en Miami, Florida. Es un apartamento a través del cual, según sus propias palabras, se puede conocer mucho más sobre ella.

El recorrido por la propiedad lo dio a las cámaras del canal de YouTube Yes You Can!. Durante el material se le ve muy feliz en su nuevo hogar tras separarse del actor William Levy. Hay que recordar que la pareja a inicios de este año terminó oficialmente su relación.

La propiedad está ubicado en algún piso de una gran torre en Miami. Al entrar lo que más llama la atención es lo bien iluminado que está el apartamento gracias a sus grandes ventanales, la llamativa claridad también se da gracias a que el color blanco es protagonista en la decoración. Puede ser que al salir de la mansión que compartió con Levy solo buscara paz en su nuevo refugio.

Durante el recorrido Gutiérrez confiesa que no cocina demasiado, pero para el par de veces que lo hace tiene la cocina perfecta para hacerlo. No es demasiado amplia pero está equipada con electrodomésticos de buena calidad, alacenas color blanco y una barra.

Uno de los espacios favoritos de la actriz es su balcón. Dice: “Este espacio de verdad que es cuando me quiere desconectar por la tardecita, cuando baja el sol. Cuando ya no hace tanto calor. Me vengo para acá”.

El balcón tiene cómodos asientos y una vista impresionante al mar y a la zona donde vive. “Me siento aquí, leo. Es mi momento de desconectarme”, cuenta la expareja de William Levy.

Su dormitorio no es demasiado amplio, pero cuenta con una gran ventana con las mismas vistas que hay desde le balcón de la sala de estar. Dice que tener vista al mar es un privilegio porque le encanta la playa y sus colores.

