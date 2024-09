Bárbara Mori: “Yo viví violencia toda mi infancia”

En su conversación en el pódcast ‘Hablando de Cine’, Bárbara Mori se expresó abiertamente sobre su viaje de sanación y su deseo de utilizar su plataforma para dar visibilidad a temas de violencia y maltrato. Recordó cómo desde temprana edad enfrentó situaciones dolorosas y cómo estas experiencias moldearon su visión del mundo y su vida profesional.

“Como contadores de historias tenemos nuestra responsabilidad en nuestros hombros de ver qué vamos a contar y cómo lo vamos a contar. Me parece muy importante hacer las cosas con consciencia. Ser consciente de lo importante que es hablar de la violencia en nuestros países, hay mucha gente que es violentada“, comenzó explicando durante la entrevista.

Al mencionar su trayectoria como actriz, Mori destacó que no solo ha sido testigo de la violencia en su infancia, sino que también ha experimentado dificultades en el entorno laboral, enfrentándose a retos que muchas mujeres en la industria del entretenimiento pueden reconocer.

“Yo viví violencia toda mi infancia y México es un país muy violento, no solo hay violencia en contra de las mujeres, también con los niños. Fui una mujer muy violenta, fui criada con mucha violencia y yo era muy violenta. Cuando había tanto enojo adentro de mí (…) somos un espejo, el uno del otro, yo te enseño lo que tienes que tú tienes que trabajar de ti y yo te enseño lo que tienes que trabajar de ti”, dijo Bárbara.

La actriz comentó que el proceso de sanación que comenzó a los 30 años ha sido transformador, llevándola a una mayor autorreflexión y empoderamiento. A través de su nuevo proyecto ‘Las Azules’ espera ofrecer una representación auténtica y promover un diálogo sobre estos problemas. Su compromiso con la sanación y la denuncia de la violencia resuena en su trabajo, tanto en la pantalla como en la vida real, inspirando a otros a hacer lo mismo.

“Yo llevo 27 años actuando y en 27 años te puedo decir que he vivido un poco de todo en la industria, desde abuso, maltrato, de todo. Estoy muy agradecida por el camino que he recorrido, pero sí, en esos momentos me enfrentaba con ese reflejo, había maltrato y muchas cosas que trabajar en mí”, añadió durante la conversación.

