Raúl de Molina rechaza tantas restricciones para hablar en TV

Raúl de Molina, conocido por su carisma y sentido del humor, ha compartido su experiencia en el mundo de la televisión, revelando que detrás de la glamour de los programas se esconde una realidad más compleja. En su charla con Daniela Di Giacomo, enfatizó que, aunque muchos ven la pantalla chica como un medio de entretenimiento ligero, en realidad hay desafíos significativos, incluyendo limitaciones en cuanto a los temas que se pueden abordar.

“La mayoría de la gente que trabaja en televisión muchos de ellos no son buena gente, tratan de clavarte el cuchillo en la espalda“, comenzó diciendo en el espacio de entretenimiento de la venezolana.

El presentador continúa siendo una figura emblemática en la televisión hispana, y sus reflexiones ofrecen una visión valiosa de los desafíos que enfrentan los profesionales en el medio. Su experiencia demuestra que, además del entretenimiento, la televisión es un campo que requiere tacto y habilidades estratégicas para mantenerse relevante y exitoso.

Su perspectiva resalta la adaptabilidad que los presentadores deben desarrollar para navegar en un entorno donde la opinión pública y las restricciones de la cadena pueden influir en lo que se dice. Esto refleja una preocupación creciente en la industria por el control de narrativa y cómo los comunicadores deben ser cuidadosos al expresar sus opiniones para evitar controversias o repercusiones.

“Ahora tú no puedes decir nada. Tú ves a personas que pesan 500 libras ‘ay, qué bien luces’, a una flaca no le puedes decir flaca, entonces, ¿qué c*ño le vas a decir?”, dijo Raúl.

“Hay gente que le molesta, gente que trabaja con nosotros que le digo ‘tú deberías de perder un poco de peso’ y la gente se pone brava, se enoja de verdad’. Lo que tú has dicho toda tu vida ahora no lo puedes hacer. Todo eso mata lo que tú puedes hacer. Lo han dicho varias personas que trabajan en televisión especialmente yo que trato de hacer comedia con lo que hago y muchos comediante americanos dicen ‘oye, esto es horrible, ya no podemos ni decir lo que a la gente le gusta que uno diga porque siempre hay alguien protestando”, le mencionó a Daniela.

