Reforma judicial avanza en 18 estados de México y trabajadores protestan en congresos

Trabajadores y estudiantes universitarios opositores a la recién aprobada reforma al poder judicial, para que juzgadores sean elegidos por voto popular, se manifestaron en la sede del Congreso del central estado de Puebla y de otros congresos estatales en México al tiempo que la reforma fue aprobada en 18 estados del país.

La aprobación ocurrió en los congresos de los estados de Guerrero, Oaxaca, ⁠Tabasco,⁠⁠ Quintana Roo, ⁠Veracruz, Baja California, Nayarit, Colima, Durango, Morelos, Yucatán, Baja California Sur, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Querétaro y Tamaulipas, en menos de 21 horas, luego de ser aprobada en los primeros minutos de este miércoles en el Senado mexicano.

Por ser una reforma constitucional, la reforma requería el aval de dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado, y ahora de más de la mitad de los 32 congresos locales, es decir 17, dominados por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por lo que le faltaría la aprobación en otros siete estados que prácticamente ocurrirá en los próximos días.

En el caso de Puebla, los grupos de manifestante fueron replegados a unos metros de las puertas del congreso estatal por cientos de policías y vallas metálicas, por momentos los inconformes confrontaban a los agentes de seguridad para intentar pasar, pero no tuvieron éxito.

Con las consignas “¡El Poder Judicial, no va a caer, no va a caer!”, “¡El Poder Judicial, va a parar!”, “¡Puebla, esta es tu lucha!”, mediante megáfonos, los manifestantes buscaban que los congresistas escuchara sus reclamos al interior del Congreso estatal.

Tras anochecer comenzaron a salir velas blancas para pedir que los legisladores no aprueben la reforma, hicieron cadena de oración, sin embargo, los diputados comenzaron la sesión, sin verlos, sin escucharlos y sin considerar sus quejas.

El vocero de los manifestantes, José Ramírez aseguró que su lucha no termina con la aprobación de la reforma, por lo que seguirían manifestándose hasta que sean escuchadas sus inconformidades.

“Hay quienes no alcanzan a ver, lo dramático de esta reforma, ustedes si, qué bueno que están aquí, estamos haciendo historia, como lo dijo una persona muy sabia, estamos del lado correcto de la historia, tal vez no hoy, no mañana, se nos reconozcan, pero en algún momento esta resistencia, será reconocida”, apuntó.

El Congreso de Oaxaca, estado del sur de México, se convirtió el miércoles en el primero de los 32 parlamentos locales del país en aprobar la polémica reforma judicial del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que necesita el aval de 17 entidades por ser una iniciativa constitucional.

Apenas horas después de aprobarse en el Senado, el Congreso de Oaxaca avaló con 41 votos a favor, de manera unánime, la iniciativa para que a partir de 2025 haya elecciones populares de jueces, magistrados y la Suprema Corte.

Durante la madrugada, en medio de denuncias de intimidaciones a legisladores de oposición, el Senado avaló con 86 votos a favor y 41 en contra la iniciativa constitucional que presentó López Obrador, y que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, implementará en su primer año de gobierno, que comienza el 1 de octubre.

La aprobación ocurrió entre inéditas protestas de jueces, estudiantes de Derecho y trabajadores del Poder Judicial, quienes irrumpieron en el Senado, por lo que los legisladores sesionaron en una sede alterna, donde los manifestantes acusaron a la policía de Ciudad de México de rociarles gas.

La reforma ha despertado alertas de organismos como la ONU, Human Rights Watch, la Asociación Internacional de Abogados y socios comerciales de México, como Estados Unidos, por la posible intromisión del Ejecutivo y de grupos de interés, como el crimen organizado, en las próximas campañas electorales de los jueces.

