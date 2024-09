Trabajadores de hoteles enfrentados por ley que busca reformar contrataciones laborales

Tras la pandemia del COVID-19, la industria hotelera y de turismo en la Gran Manzana se vio duramente azotada, y mientras sigue tomando vuelo nuevamente, con más de 62 millones de turistas cada año, quienes trabajan en los más de 700 hoteles que hay en la ciudad coinciden en que desean mejores condiciones. Sin embargo, un proyecto de ley promovido por la concejal Julie Menin en el Concejo Municipal de la Gran manzana, que busca cambiar reglas de contratación y promover medidas más estrictas de seguridad que mejoren las condiciones laborales, tiene divididos a los más de 260,000 empleados que se estima viven del sector hospitalario y de turismo.

Así quedó más que evidenciado este jueves en la sede de la administración municipal, adonde desde muy temprano llegaron cientos de trabajadores hoteleros que prestan sus servicios a la industria.

Vestidos de verde, aquellos que sirven a los hoteles por medio de compañías subcontratistas y agencias, denunciaron que de aprobarse, el llamado proyecto de ley 991 o “Ley de hoteles seguros”, tendrá un

“impacto devastador” para la economía de la ciudad. Del otro lado, y vestidos de azul, otros cientos de trabajadores que apoyan la normativa, mostraron su apoyo al articulado, insistiendo en que acabará con la intermediación de agencias en los procesos de contratación de trabajadores en puestos de limpieza como camareros y atención al cliente como recepcionistas, haciendo que mejoren sus salarios y beneficios.

Durante la doble manifestación, detractores y simpatizantes de la iniciativa de ley lanzaron arengas a favor y en contra de la pieza legislativa y pidieron que se escuche las voces de los trabajadores.

“Nosotros exigimos que se salven los empleos de los miles de trabajadores que no están contratados directamente por los hoteles y por eso pedimos que no aprueben la ley 991, porque si hacen esos cambios en la contratación miles vamos a quedar sin trabajo”, aseguró Zuleyma Castillo, supervisora y entrenadora de camareros de la compañía Tropical Staff que presta mano de obra a siete hoteles en la Gran Manzana.

“Cuando ocurrió la pandemia muchos trabajadores de la unión no trabajaron y nosotros siempre estuvimos ahí, respaldando a los turistas. esta ley no nos va a beneficiar, muchos se van a quedar sin empleo y no estamos seguros de que ofrezca mayor seguridad laboral. Pido que dejen las cosas como están. Nosotros ya gozamos de los mismos beneficios de otros trabajadores, nos aumentan el salario cada tanto, gratifican al mejor trabajador del mes y siempre nos escuchan, no nos dan la espalada”, dijo la venezolana.

La misma postura manifestó el dominicano Eliecer Suárez, quien trabaja en servicios generales en un hotel en la Gran Manzana, quien hizo un llamado para que se promuevan proyectos que favorezcan a la industria hotelera sin afectar la labor que vienen adelantando las agencias subcontratistas que proporcionan trabajadores a las casas y cadenas de huéspedes.

“El gran miedo de esta ley es que nos podemos quedar sin trabajo porque la agencia no podría contratarnos más. Creo que esa ley nos está poniendo en sacrificio y lo que deberían hacer es llegar a un acuerdo entre las agencias y los hoteles, que garantice todos nuestros derechos pero no que de un día para otro ponga en riesgo nuestros trabajos”, comentó el trabajador.

Detractores de la ley, que incluye a grupos como Protect NYC Tourism Coalition, Coalition for Hotel Subcontractors, Hotel Association of New York City, Asian American Hotel Owners Association, NYC Minority Hotel Association, American Hotel & Lodging Association y National Association of Black Hotel Owners, Operators and Developers, denunciaron en la sede del Concejo Municipal que el proyecto de ley, al que califican de “peligroso”, impone “reglas arbitrarias en el lugar de trabajo”, lo que señalan añadiría costos significativos a los hoteles, poniendo en peligro su capacidad de operar y poniendo en riesgo a los cientos de miles de neoyorquinos cuyos trabajos dependen de los hoteles.

Asimismo mencionaron que amenaza los aproximadamente $5,000 mil millones de dólares en ingresos fiscales que esa industria le genera a la Ciudad cada año, y dejaría a hoteles pequeños en riesgo de cerrar.

Zuleima Castillo critica el proyecto y teme que acabe con trabajos. Foto Edwin Martínez

“La industria hotelera de la ciudad de Nueva York es una piedra angular de su economía, ya que respalda decenas de miles de puestos de trabajo y genera miles de millones de dólares en ingresos, y la Ley de hoteles seguros, si se aprueba en su forma actual, haría más daño que bien, amenazando el sustento de innumerables propietarios y trabajadores de hoteles”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de la organización AAHOA, Laura Lee Blake. “Alentamos al Concejo a escuchar los comentarios presentados en la manifestación y trabajar para encontrar soluciones que protejan a todos: huéspedes, trabajadores y la industria que los atiende”.

Kevin Carey, presidente interino y director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento, mencionó que la normativa propuesta “causará daños irreparables y perjudicará a miles de huéspedes, propietarios de hoteles, trabajadores y propietarios de pequeñas empresas”, generando despidos masivos.

“El costo económico de este proyecto de ley repercutirá durante años, obligando a los hoteles a despedir a su personal trabajador, aumentar las tarifas e incluso cerrar de forma permanente. Este no es un proyecto de ley de licencias ni de seguridad. Es una toma de control gubernamental de los hoteles de la ciudad de Nueva York, y no dejaremos de luchar hasta que sea derrotado”, dijo el líder hotelero.

Vijay Dandapani, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Nueva York, criticó el articulado de la concejal Menin, al tiempo que advirtió que impone mandatos de dotación de personal que la mayoría de los hoteles no pueden afrontar, lo que obligará a pequeños hoteles a cerrar al no poder pagar préstamos y transacciones hoteleras.

“Este proyecto de ley perjudica la salud financiera de los hoteles y amenaza la sostenibilidad de la industria turística de Nueva York. El Ayuntamiento debería trabajar con nosotros, no contra nosotros, para apoyar la creación de empleo y la recuperación económica”, manifestó Dandapani.

Camilo Torres, director de operaciones de Lumina HR, empresa subcontratista de soluciones de personal para la industria hotelera ubicada en Manhattan, dijo que la ley hará un daño muy grande a familias inmigrantes que dependen de sus trabajos.

Ley haría cambios en contrataciones de hoteles para que sea de manera directa. Foto Edwin Martinez

“La industria hotelera no podría funcionar sin las empresas familiares, los empresarios inmigrantes de primera y segunda generación y los propietarios de pequeñas empresas que brindan servicios de limpieza y mantenimiento, así como otras necesidades específicas de la industria hotelera, y hoy dejamos en claro que somos una coalición fuerte y unificada que se une para luchar por nuestros medios de vida”, dijo el empresario. “Esperamos que esta manifestación envíe un mensaje al Concejo Municipal de que deben reconsiderar esta legislación y llevarnos a la mesa para discutir los problemas que enfrentamos y cómo podemos trabajar juntos para resolverlos”.

Los manifestantes recalcaron además que el proyecto de ley 991 no es solamente “un proyecto de ley de licencias simple” sino que impondría mandatos operativos severos y costosos que obligarían a muchos hoteles a cerrar y pone en peligro 42,000 puestos de trabajo en el sector hotelero de la ciudad de Nueva York, los casi 260,000 puestos de trabajo que sustentan los hoteles de la ciudad de Nueva York y miles de millones de dólares en ingresos para la ciudad.

A pesar de las críticas, trabajadores hoteleros agremiados en el Consejo de Comercio Hotelero (“HTC”), quienes denunciaron que “los opositores de la ley solo buscan preservar a empresas intermediarias que se quedan con buena parte de los ingresos”, de trabajadores que podrían recibir directamente al ser contratados sin agencias, por los hoteles, como busca la ley.

Así lo afirmó Sonia Umanzor, vocera de la HTC, quien se desempeña como camarera del hotel Margarita Ville, en Manhattan, y quien dijo vivió en carne propia los abusos de las agencias subcontratistas.

“Esa gente que protesta contra la ley es gente a la que le están pagando para venir a protestar, porque no tiene sentido que los trabajadores protesten para seguir sufriendo de malas condiciones. Yo puedo constatarlo, pues mi vida cambió del cielo a la tierra desde que dejé de ser trabajadora de hoteles por intermedio de agencias para ser contratada directamente por el hotel”, dijo la salvadoreña, mostrando su respaldo al articulado que cursa en el Concejo Municipal.

Sonia Umanzor, afirma que el proyecto es bueno para los trabajadores hoteleros. Foto Edwin Martinez

“Esta ley no va a dejar a nadie sin empleo, al contrario, lo que va a hacer es acabar con el baile de las agencias de quedarse con la mayoría del dinero que les pagan por nosotros y por eso están preocupados. Esta ley frenaría el abuso, porque las agencias abusan de los trabajadores. Si uno se enferma, no nos pagan, y a ellos cada hotel les da $45 por hora por cada camarera y nos pagan $15 y $16 la hora, mientras que ahora que estoy directamente con el hotel recibo $29.14. No tiene sentido su pelea”.

La concejal Julie Menin, promotora del proyecto, que ya fue modificado, defendió el articulado y aseguró que se ha creado mucha desinformación alrededor el proyecto de ley y mencionó que espera que la normativa se apruebe pronto para garantizar la seguridad en los hoteles y mejores condiciones para trabajadores de la industria.

Según un informe de Latino Hotel and Entrepreneurship Investment (LHEI), casi una cuarta parte de los recepcionistas de hoteles, moteles y complejos turísticos son latinos. Asimismo, se estima que los hispanos representan una mayor proporción de recepcionistas, más del 33%, y en puestos de porteros y conserjes son más del15%. Asimismo se calcula que entre un tercio y casi la mitad de los puestos de limpieza y mantenimiento en la industria hotelera son realizados por hispanos.

Miles de latinos trabajan en la industria hotelera en NYC. Foto Edwin Martínez

Datos

260,000 puestos de trabajo se estima hay en la industria hotelera y de turismo en NYC

705 hoteles hay en la Gran Manzana

127,810 habitaciones para huéspedes hay en la Gran Manzana

50,000 neoyorquinos están empleados por los hoteles

$3,200 a $5,000 millones de dólares al año en ingresos fiscales municipales generan los hoteles

33% de los recepcionistas son hispanos

15% de los conserjes y porteros son latinos

50% casi de quienes realizan labores de limpieza y mantenimiento en hoteles son latinos

44% de los trabajadores de la industria de turismo son inmigrantes

El proyecto de ley intro 991 de la concejal Julie Menin busca reformar reglas de contratación de trabajadores

Asimismo pretende crear un sistema de licencias para hoteles que garantizaría que cumplan estándares básicos de higiene, seguridad pública y seguridad para trabajadores

Obligaría a los hoteles a que realicen contratación directa de empleados básicos como de limpieza y recepcionistas sin intermediación de agencias subcontratistas