A Gabriel Porras se le habían cerrado las puertas para actuar

Gabriel Porras ha tenido una trayectoria notable tanto en México como en Estados Unidos, pero su regreso a la industria televisiva en su país natal no fue tan sencillo como esperaba. Tras enfrentarse a la falta de oportunidades laborales, el actor decidió probar algo diferente y se convirtió en bartender.

Este cambio de rumbo no fue fácil para él, ya que ser una figura pública le hizo sentir incómodo al servir a otras personas en un bar.

“Mi oficio es ser actor, es lo que he aprendido a hacer toda la vida, tengo 30 años haciéndolo. Sobre todo, porque trabajé en una empresa fuera de México, se me cerraron un poquito las puertas acá y tuve que trabajar de bartender y hacer lo que se pudiera. Quizá en algún momento, sentí como ‘no quiero, siento que mañana me llaman’. Pero también la presión de las cuentas, de pagar los impuestos, de pagar todo; ni modo, toca. Los mexicanos le atoramos y cuando no se puede le buscamos por aquí, por allá, para salir adelante”, dijo a los medios de comunicación.

Sin embargo, Porras no se dejó desanimar y se preparó adecuadamente para este nuevo rol. A través de su experiencia, ha adquirido valiosas habilidades que planea utilizar en el futuro; su sueño es abrir un hotel boutique.

“Estudié (de bartender), precisamente, para poder entrar. Pero, lo romántico del asunto, es que uno piensa que es preparar tragos, así como Tom Cruise en la película Cóctel, así bien padre, y eso es lo más fácil del asunto. Lo difícil es lo otro, la restaurantería requiere un montón de trabajo físico. Hay que cargar hielo a lo bestia, hay que cargar botellas, se pone y se quita el bar todos los días, es complicado. Fue un aprendizaje grande, pero es un trabajo muy duro”, añadió a la prensa.

En la actualidad, Porras continúa su carrera actoral, interpretando a Jorge Nieto en la telenovela “El precio de amarte”, mientras mantiene la mirada hacia nuevos proyectos que le permitan combinar sus pasiones por la actuación y la hospitalidad: “Una vez más, se volvieron a fijar en mí y, entonces, estoy aquí muy contento”.

