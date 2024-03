Gabriel Porras tras no recibir más llamadas para actuar se reinventó trabajando como mesero

Gabriel Porras llegó a trabajar en destacadas telenovelas que eran transmitidas a través de la pantalla de Telemundo. Sin embargo, llegó una etapa de su vida donde no lo volvieron a llamar para ningún otro proyecto y tras ver que el tiempo transcurría se vio en la obligación de hacer otras cosas.

“Creo que es lo más difícil cuando estás en tu casa esperando esa llamada famosa que estamos esperando los actores para el siguiente protagónico o lo siguiente que nos va a pasar y resulta que no llega y pasa un año y no llega y pasan 2 años y no llega y pasa el tercer año sigues haciendo castings y no sucede nada y dices hay dos posibilidades: o que yo diga que soy un terrible actor y que no fui bueno y que me eche tierra para abajo o pensar que las circunstancias no están bien ahorita en este momento para mí como actor”, dijo recientemente en una entrevista en ‘Desiguales’.

“Pero mi cuerpo y mi mente siguen vivas y tengo que pagar las facturas, los impuestos, todo lo que hay que pagar, entonces, pues a tomar la decisión; qué hago, qué actividad podría realizar yo que soy actor que no me hiciera sentir mal y dije bueno los actores siempre fuimos meseros o bartenders antes de poder conseguir la fama, entonces a lo mejor yendo por ese lado. Y que me meto a estudiar un curso de bartending”, añadió frente a las cámaras de Univision.

Al principio, no le fue fácil adaptarse a este nuevo giro en su carrera, pero con el tiempo fue adquiriendo experiencia y desarrollando habilidades en el arte de la coctelería. Aunque a veces echaba de menos los aplausos y las luces de los escenarios, encontró en la barra un nuevo escenario donde podía seguir expresando su creatividad.

“Ya cuando me tocó trabajar ay Dios mío, yo respeto a los meseros y los bartenders como ustedes no tienen ni idea, es un trabajo durísimo. Lo de menos es mezclar bebidas, hay que cargar toneladas de hielo para poder poner las bebidas, todo lo que ustedes ven en los restaurantes las botellas acomodadas bonitas todas esas botellas se acomodan y se guardan todos los días, todos los días se limpia todo y si el mánager te ve que estás así paradito te pone a hacer algo, no puedes utilizar el teléfono, no te puedes sentar”, dijo frente a uno de los nuevos programas del canal.

Sigue leyendo:

· Laura Flores y Gabriel Porras hablan de ‘Así se Baila’ y de la decisión de Gregorio Pernía de no vacunarse

· Rumores alrededor de Gabriel Porras y Marjorie de Sousa

· Sonya Smith y Gabriel Porras anuncian su divorcio