¿Por qué Amara La Negra rompió en llanto en Desiguales?

Amara La Negra, presentadora del programa Desiguales, habló de cuál es el mayor miedo que tiene en su vida.

En el show de Univision, la famosa contó: “Le tengo tanto miedo, Dios perdóneme, no quiero jamás en la vida volver a vivir en la calle”.

En este sentido, confesó entre lágrimas: “Le tengo miedo a la pobreza, porque sé lo que es, lo he visto, lo he vivido y he trabajado tan duro para ganar tanto y estar donde estoy. Yo he trabajado como un animal, pero le tengo tanto miedo a regresar y sé que muchas personas se pueden identificar conmigo, pero le tengo miedo a regresar de donde vine”.

La doctora Nancy González se le acercó para consolarla: “Perdóname, ojos lindos, porque siempre te critico que tú estás hablando mucho de dinero. Ahora te entiendo, ¿y ustedes ven por qué tenemos que entender? ¿Por qué las personas son como son? ¿Verdad? Casi siempre las personas son como son y la razón de que son así es algo muy doloroso, tú no vas a volver ahí, nunca, yo no lo voy a permitir, aunque yo no tengo tanto dinero como tú”.

Amara La Negra agradeció estas palabras reconfortantes y agregó que tampoco quiere que sus hijas pasen por una situación así.

“Tampoco quiero que vean que en la vida hay que trabajar y trabajar, hay que compartir, vivir en familia, hay cosas más lindas en la vida que solo el dinero, pero tampoco quiero que ella nunca vivan la escasez de no tener comida, de tener que aguantar hasta mañana a ver qué se consigue, no quiero que vivan eso y también por eso trabajo tan duro”, afirmó.

Explicó que hay quienes la juzgan, pero es justamente porque no conocen todo lo que pasó para lograr ser la mujer que es.

“A veces la terapia ayuda”, comentó.

Karina Banda, por su parte, la felicitó porque está consciente de que sabe cuáles son sus miedos, pues eso le ayuda a trabajar en ellos.

Migbelis Castellanos aseguró que su compañera ama trabajar y es algo que todas ellas admiran. “Ojalá se nos pegue un poquito”, comentó de forma simpática.

Algunos fans del show se mostraron conmovidos por ver a Amara La Negra y su testimonio: “Siempre va a existir ese temor en cualquier etapa y circunstancia”, “Se entiende, pero no se puede tener miedo porque tenemos que vivir día a día, cuidarnos para tener salud y confiar mucho en Dios. Tener fé de que se pueden seguir logrando todo nuestros propósitos y también procurar tener salud porque sin salud no podemos trabajar”.

