Hijo de Leticia Calderón dice cómo sería su novia ideal

Luciano, el hijo mayor de Leticia Calderón, ha estado en el centro de atención tras revelar que su “novia” Marjorie de Sousa lo dejó por otra persona. En un encuentro con reporteros, compartió que está en busca de una nueva pareja y mencionó las cualidades que valora en una mujer, apuntando que esta decepción amorosa le ha hecho reflexionar sobre lo que realmente desea en una relación.

“Tenía novia, pero tenía otro novio. Yo tengo que mirar hacia adelante. Como quisiera tener una mujer que me ame como yo (a ella)”, comenzó diciendo el joven de 20 años a los reporteros. Sin embargo, hace pocos días la villana de telenovelas expresó a ‘Ventaneando’: “No, todavía no estoy lista para que me digan suegra”.

El hijo de Calderón detalló que no se siente apresurado para conseguir a alguien que “todo va a llegar a su tiempo, pero yo quiero tener una novia que me ame, que me respete… que acepte mi físico, aunque tenga una discapacidad (síndrome de down)… quiero que me acepte tal y como soy. Hay alguien que me gusta, pero a lo mejor tiene novio… pero si yo fuera su novio, sería muy feliz”.

Además, ella no dudó en expresar lo afortunada que se siente por tenerlo a él en su vida: “Él es así. Diosito me premió con este ángel hermoso, inteligente y guapo. Qué puedo decir”.

A pesar de que Luciano sugirió que hay alguien especial en su vida, dejó claro que no están en una relación formal por el momento. Calderón, mostrando su apoyo y amor maternal, abrazó a su hijo y destacó su inteligencia emocional y humildad, rasgos que admira en él.

Además, la actriz habló sobre su deseo de convertirse en abuela en el futuro. Aunque mencionó que podría tomar tiempo, Luciano sorprendió a su madre con su declaración, dejando ver que su conexión sigue siendo fuerte a pesar de los retos que ambos enfrentan en el camino del amor y la familia: “Te voy a dar tres nietos, ma’. Viene con todo… bien hecho”, mencionó su hijo.

