Christian de la Campa en Hoy Día: ¿qué opina el público del show? 

El actor Christian de la Campa ha tenido participación esta semana en el programa Hoy Día, que transmite la cadena Telemundo. A muchos de los televidentes les ha gustado el trabajo que ha hecho el galán de la televisión.

En la cuenta en Instagram del show han compartido algunas imágenes del artista, quien se ha visto cómodo junto a los conductores del espacio de entretenimiento.

También han aprovechado su participación para hablar de su situación sentimental: “Christian de la Campa está soltero, ¿será que lo ayudamos a buscar pareja? ¿Lo convencemos a quitarse la barba? ¡Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios!”.

Ante la pregunta, algunos televidentes han comentado: “Con barba, sin barba, con novia, sin novia no importa; lo importante es tenerlo cada mañana en nuestros hogares. Mi corazón hermoso, lo primero que hago cada mañana al despertar es encender la TV para verte en el programa de Hoy día, ojalá y te quedes por mucho tiempo como conductor del programa. Amamos verte toda la mañana con esa sonrisa encantadora que ilumina nuestro día. Pilas Telemundo no lo dejen ir”.

Otros mensajes que se han leído son: “Lo adoramos, es el mejor. Muy profesional, se nota cómo ha enfrentado este nuevo desafío en su carrera”, “Mi Chris se ve súper guapo con barba, así que no se la quite. Además quiero agradecerle a ustedes de tenerlo en el programa, me encanta verlo, y sería muy nice que lo pudiéramos seguir viendo en las mañanas”.

En Hoy Día ha habido una serie de cambios en los últimos meses, principalmente con la salida de Daniel Arenas, actor ecuatoriano que cautivó a la audiencia, pero pese a la buena receptividad, decidió que debía apartarse del programa.

Luego de esto, anunciaron la contratación oficial de Carlos Calderón, conductor mexicano que tiene una gran experiencia en este tipo de formatos para la televisión por su paso por Despierta América.

También ha habido la participación de otros famosos como Gabriel Coronel, Daniel Sarcos y ahora Christian de la Campa, quien ha gustado mucho por su trabajo.

