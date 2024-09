¿Quién es la esposa de Leito Oficial?

Verónica Torres es la esposa de Leonel Moreno, conocido en las redes sociales como Leito Oficial. Ella ha estado en el centro de atención tras la detención de su esposo y la reciente decisión de deportarlo a Venezuela, su país.

Leonel Moreno, un migrante venezolano, fue arrestado en marzo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos después de incitar a otros migrantes a invadir casas abandonadas, basándose en una ley inexistente.

Según se dejó ver, la detención de Leonel Moreno resultó golpe duro para Verónica. Fue vista llorando a las afueras del Centro Penitenciario en Columbus, en Ohio, donde su esposo está detenido.

Leonel Moreno fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Crédito: Leonel Moreno (@leitooficial_26) | Cortesía

En declaraciones a los medios, la mujer expresó su conmoción por la situación y afirmó que, en ese momento, no había podido ver a su esposo desde su arresto.

“No sabemos adónde lo llevaron y no he podido verlo”, declaró a The New York Post.

Verónica Torres, con quien Leonel Moreno tiene una hija de apenas 2 años, también ganó notoriedad en las redes sociales, donde con frecuencia aparecía en los videos que publicaba su esposo.

La pareja usaba las plataformas como Instagram y TikTok para documentar su vida como migrantes en Estados Unidos, ganando una considerable cantidad de seguidores, a pesar de que el contenido estaba repleto de información falsa y de incitación a cometer delitos.

La controversia puso a la joven en una posición difícil por la atención mediática y el escrutinio público. Su situación actual también es incierta y en sus redes sociales no ha compartido información que permita aclarar cómo ha avanzado el proceso de Leito Oficial.

En una publicación reciente, Torres expresó: “Tengo un propósito en la vida, por eso aguanto el proceso”.

Al igual que su esposo, ella ingresó a Estados Unidos sin documentos legales y podría enfrentar consecuencias migratorias debido a su estatus.

Hasta el momento, no se ha comunicado de ninguna acción legal específica en su contra. Pero su futuro en el país depende en gran medida del desenlace del caso de Leonel Moreno.

