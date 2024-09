Itatí Cantoral contó cómo se la lleva con la novia de su hijo

Itatí Cantoral ha expresado en varias ocasiones lo feliz que se siente al ver a su hijo Roberto Miguel en una relación tan sólida y significativa con Zaire. La actriz ha compartido que su vínculo con Zaire es muy positivo, describiéndola como una persona cariñosa y respetuosa, lo que ha facilitado la conexión entre ellas. La relación no solo ha fortalecido los lazos familiares, sino que también ha permitido a Itatí asumir su papel de suegra con entusiasmo y alegría.

“Amo a mis hijos, a mi nuera, de Colima, la adoro. Fíjate que yo creo que soy buena onda, pero eso pregúntaselo a ella, yo creo que sí. Yo la quiero mucho, como si fuera mi hija, ay sí”, dijo frente a los medios de comunicación.

Además, los jóvenes han sido muy abiertos sobre su relación, compartiendo momentos felices en redes sociales, lo que ha permitido a sus seguidores ser testigos de su amor. La familia en general ha sido un pilar importante en esta etapa de sus vidas, brindando apoyo y creando un ambiente propicio para el crecimiento de su relación. Sin duda, este capítulo en la vida de Roberto Miguel y Zaire refleja un amor joven y genuino, rodeado de un entorno familiar amoroso y cercano.

“Yo siempre digo que el drama lo dejo para el escenario. En mi casa todo es tranquilidad“, añadió sobre su experiencia.

Itatí Cantoral habla de su personaje en ‘Cabaret’

“Qué padre para mí que la vida me dé la oportunidad de volver a hacer este personaje, el cual me dio tantas cosas. Mi mamá me inculcó el amor por el teatro a través de Cabaret, y es un personaje que me movió muchísimo”, agregó sobre su nuevo proyecto a ‘Sale el Sol’.

“Este amor y este respeto que me inculcó mi madre por los escenarios, por el teatro y por el público, a mi madre la siento aquí, siempre siento que me acompaña, es una huella que se queda para siempre. Esta obra es un homenaje hacia mi madre y evidentemente mi carrera se la debo a ella, al igual que mi vida“, agregó durante la entrevista.

