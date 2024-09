Checo Pérez pensó en retirarse: “No me lo hubiera perdonado nunca”

Sergio Pérez no está viviendo su mejor momento en la Fórmula 1y lo dejó saber en una entrevista a DAZN España durante el Gran Premio de Singapur, en la cual reveló que ha considerado retirarse este año.

“Estos últimos seis meses lo llegué a pensar, pero tardé tres segundos en tomar la decisión. Al final, sería la ruta fácil, después de tantos años, salir y de cierto modo darme por vencido. No me lo hubiera perdonado nunca”, confesó Pérez.

“Este año ha sido complicado, ha sido muy duro contar con un coche con las limitaciones que he tenido esta temporada y no poderlo expresar porque tu compañero de equipo está ganando. Max, va muy bien y tú cada vez tienes una barrera más grande”, explicó.

Checo Pérez reconoce que en los últimos meses ha vivido sido su peor momento en F1



También destacó que su contrato con Red Bull, firmado este año, le da cierta tranquilidad a pesar de los rumores: “Firmé un contrato justo esta temporada, y muchas veces la gente habla de más, pero yo no me preocupaba, sé dónde estoy parado”, señaló.

Pérez reconoció que el calendario de la Fórmula 1, con 24 carreras al año, es exigente, pero se ve compitiendo “por lo menos dos años más estaré. Sin embargo, no me veo mucho más tiempo en la Fórmula 1”.

“No me veo corriendo aquí como Fernando (Alonso), por ejemplo, a quien admiro muchísimo por todo lo que hace a su edad. No es que no me gustaría, sino porque tengo hijos pequeños y quiero pasar mucho más tiempo con ellos. Al final del día, ellos serán la limitante”, expresó.

