Legendario promotor del boxeo ‘Don King’ sufre problemas de salud

El legendario promotor boxístico Don King enfrenta graves problemas de salud. Recientemente, tuvo que ser hospitalizado por al menos una semana en un hospital en Estados Unidos.

Así lo reveló el exboxeador Mike Tyson en una entrevista con Cam’ron y Mase en el podcast “It Is What It Is”. King fue promotor de ‘Iron’ durante casi 20 años.

“Sabes, a Don no le va bien en este momento”, dijo el viernes el boxeador de 58 años. “Probablemente, tenga cerca de 100 años, no le va bien”, añadió.

La cadena TMZ Sports confirmó las declaraciones de Tyson y añadió que el promotor estuvo 10 días hospitalizado y tuvo que recibir una transfusión sanguínea. Actualmente, se encuentra en su casa, recuperándose a sus 93 años.

Los boxeadores de peso pesado Mike Tyson, a la derecha, y Henry Tillman, a la izquierda, levantan los puños junto al promotor Don King en 1990. Crédito: Marty Lederhandler | AP

Don King y su legado en el boxeo

Don King, cuyo nombre completo es Donald King, nació el 20 de agosto de 1931 en Cleveland, Ohio. Es conocido por ser uno de los promotores de boxeo más famosos y controvertidos de la historia. Su carrera en el boxeo comenzó en la década de 1970.

Trabajó con leyendas como Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Evander Holyfield, Julio Cesar Chávez, Roberto Duran, Bernard Hopkins, entre otros.

También fue el responsable de organizar eventos como “The Rumble in the Jungle” y “Thrilla in Manila” peleas entre Ali y Foreman, algunos de los combates más importantes de la historia del boxeo.

Con Tyson, King tuvo un desencuentro legal. El boxeador demandó al promotor por $100 millones de dólares en 1998. ¿La razón? Supuesta estafa. El conflicto se resolvió fuera de los juzgados por $14 millones de dólares. A principios del 2000 la relación laboral finalizó.

A lo largo de su carrera, Don King ha estado envuelto en numerosas controversias. Ha sido acusado de manipular combates, apropiarse de dinero de los boxeadores y ha enfrentado múltiples demandas legales.

Antes de su carrera en el boxeo, estuvo involucrado en dos casos de homicidio, aunque fue liberado tras cumplir una condena reducida. A pesar de estas controversias, King dejó una marca indeleble en el mundo del boxeo, siendo una figura clave en la promoción de peleas de alto perfil.

Sigue leyendo:

· Mike Tyson revela que su promotor Don King posiblemente amañó algunas de sus peleas

· Julio César Chávez recuerda las estafas de Don King: “Me robó millones y millones de dólares”

· Julio César Chávez: “Tengo que agradecerle a Don King aunque me haya robado millones de dólares”