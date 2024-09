Lili Estefan opina sobre Elizabeth Gutiérrez y William Levy 

Jordi Martin presentó en el programa El Gordo y la Flaca una investigación sobre William Levy y Elizabeth Gutiérrez y ante esto, Lili Estefan, quien es amiga de la expareja, no dudó en reaccionar, sobre todo para hablar de su deseo de que los famosos actores retomen su relación.

“Yo sería la más feliz, antes de que digan nada, yo sería la más feliz de verlos juntos”, comentó la presentadora cubana de televisión.

Luego, le preguntó a Jordi Marti si estaban o no juntos y el paparazzi le preguntó que no. Lo que ocurre actualmente es que William Levy está en Italia y por eso su ex ha estado pasando unos días en su casa.

“No han vuelto, simplemente que William le ha dicho ‘puedes volver. Eso sí, tú haces tu vida, yo hago la mía’. Pero esa es la exclusiva que tenemos acá en El Gordo y la Flaca, que Elizabeth vuelve a su casa, viven, pero no han vuelto”, comentó.

Lili Estefan dio sin reservas su opinión sobre esta noticia, sobre todo porque los conoce: “Yo creo que es importante que ellos manejen esto de esta manera, obviamente, cuando Elizabeth le tocara irse, porque lo hemos visto, William se quedará con los hijos, en muchísimas ocasiones lo hemos hablado, que qué padrazo”.

En este sentido, añadió: “Yo creo que eso es lo principal de esta pareja, que no importa lo que ha pasado, pero siempre ponen primero a los hijos”.

La flaca, como también es conocida, reconoció que el matrimonio no ha sido perfecto, pero han intentado seguir adelante.

El público de El Gordo y la Flaca no ha dudado en reaccionar, sobre todo porque creen que ya no deberían volver: “Elizabeth que se enfoque en su carrera, no necesita mendigar nada, que aproveche su belleza, que siga el ejemplo de Aracely Arambula”, “No entiendo flaca cómo puedes defender los cuernos de William cuando criticaste a Piqué”.

Otros comentaron: “No han vuelto porque William no quiere, porque si por ella fuera ya hubieran regresado”, “Elizabeth anda mendigando amor cuando ya no la aman, es triste, pero es la realidad”.

