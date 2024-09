Renato Paiva se une a las críticas por la regla de menores en la Liga MX

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Renato Paiva, lanzó unas duras declaraciones en contra de a regla de menores de la Liga MX en la que obligan a los equipos a colocar futbolistas juveniles en los partidos para poder darles minutos y así desarrollarlos de cara a una futura participación dentro de la selección de México.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa posterior a la derrota 2-0 que registró su equipo ante el Santos Laguna y se une al entrenador de las Águilas del Club América, André Jardine, como los técnicos que han alzado su voz en contra de este mecanismo al considerarlo negativo por tener que quitarle minutos a sus jugadores más importantes para darle tiempo a los novatos que siguen desarrollando su estilo de juego.

“No voy a poner jugadores solo por estar obligado, la responsabilidad es que Toluca gane y hoy no ganó”, inició Paiva con sus polémicas declaraciones; aunque terminó agregando que “no estoy en contra de la regla”, lo que generó cierta confusión.

“Marcel (Ruiz) no necesitó minutos para jugar, (Alexis) Vega no necesitó… los buenos, los que trabajan, los que son serios, los que tienen buena base terminan por aparecer. Nosotros tenemos que trabajar con los que no son tan buenos, hay que trabajarlos, pero en la base, no es de hoy para mañana”, agregó.

Renato Paiva también decidió enviarle un mensajre a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) al asegurar que esta es su simple opinión y que deberían tomar ejemplos de otras ligas de Europa para poder mejorar estas decisiones con respecto al desarrollo del torneo.

“Si quieren encontrar soluciones para el futbol mexicano no es así, es mi opinión, no estoy contra nadie. ¿Sabes cuál es el límite de extranjeros en la liga portuguesa? No hay porque se trabaja muy bien en la base, porque la Federación decidió con los clubes trabajar en un camino igual para los dos con tiempo, paciencia y estructura”, concluyó el estratega.

Sigue leyendo:

–“Estamos acostumbrados a ganar”: Jorge Sánchez sobre la actualidad de Cruz Azul

–Rodolfo Pizarro llega a México con aspiraciones de jugar el Mundial de 2026

–Beñat San José lamenta la derrota del Atlas ante Querétaro