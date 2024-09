Tyson Fury sobre Usyk: “Me ganó, me quitó la virginidad”

El boxeador británico Tyson Fury aseguró que no le interesa en absoluto la derrota por la vía del nocaut que recibió Anthony Joshua este fin de semana ante Daniel Dubois y afirmó que el único hombre que tiene en su mente y con quien desea volver a enfrentarse en el cuadrilátero es el ucraniano Oleksandr Usyk.

Durante una entrevista ofrecida para iFL TV, el peleador de los pesos pesados consideró que Usyk le “quitó su virginidad” al propinarle la primera derrota en su carrera como pugilista profesional en el combate que protagonizaron este año; por tal motivo resaltó que desea lograr la revancha para demostrar que él puede mantenerse como el mejor de la división.

“Siempre trataron de hacer crecer una pelea entre AJ y yo Esa iba a hacer la pelea en la que ambos íbamos a ganar toneladas de dinero. Esa pelea no se ha dado, y los dos terminamos peleando con otros rivales e igualmente ganando toneladas de dinero. Si la pelea se da en algún momento, fantástico, pero si no se da, también. No me importa si pasa o no”, expresó.

Muchos conocedores y amantes del boxeo deseaban que se realizara un combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua al ser las máximas figuras de los pesos pesados en Gran Bretaña de los últimos años; a pesar de eso la derrota de Joshua este fin de semana cortó prácticamente estas posibilidades, las cuales se suman al deseo de Fury de enfrentar únicamente a Usyk para intentar quitarle los cinturones de campeón.

“Lo que realmente me preocupa es que hay un hombre (Usyk) que tiene una decisión a su favor contra mí. No me preocupa un vago (Joshua) al que acaban de vapulear. Él no es nada. Yo tengo a alguien que tiene un triunfo sobre mí, que me quitó la virginidad, se la robó y se la llevó a Ucrania, o España o donde sea que él vive”, manifestó Fury en sus declaraciones.

“Él tiene una victoria sobre mí, y eso es lo que me preocupa y no otro hombre. Yo tengo a un hombre (Usyk) que básicamente me tiene agarrado de las pelotas. Sí, así es que me tiene. Yo no creo que él me haya ganado realmente en esa pelea. Pero ahora yo le voy a ganar, y lo voy a noquear, y voy a entrenar para propinarle un buen nocaut como lo hice con (Deontay) Wilder”, concluyó el peleador.

